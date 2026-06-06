У 7% мобилизованных была отсрочка, которую в ТЦК проигнорировали, – военный омбудсмен

Из-за некачественной мобилизации Украина теряет огромные деньги, говорит чиновница.

Около 7% мобилизованных на самом деле имели законную отсрочку, которую в ТЦК проигнорировали. Об этом в интервью "Суспильному" рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

"7% мобилизованных имеют законное право на отсрочку, просто по каким-то причинам оно не было учтено во время мобилизационных мероприятий. Это может быть, например, некачественное проведение ВЛК, неучет тех документов, которые имел военнослужащий", – рассказала она.

По ее словам, чаще всего это нарушение касается отсрочек трех типов: когда у мужчины трое или более детей, когда он является опекуном кого-то из близких родственников, или когда у него есть близкий родственник, погибший на войне или попавший в плен.

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Омбудсмен подчеркнула, что человек, который был мобилизован незаконно, имея право на отсрочку, все равно так или иначе служить не будет – либо его придется уволить со службы, либо он просто сбежит в СЗЧ. По словам Решетиловой, таким образом "очень большие" деньги государство просто "выбрасывает в космос".

"Потому что он становится на учет, получает денежное довольствие, обеспечивается полностью всем: формой, питанием, средствами индивидуальной защиты. Также государство лечит его за свой счет. Или, например, на него тратят ресурсы инструкторы, на него тратят какие-то там средства, которыми обучают в учебных центрах, и так далее. Это огромный объем ресурсов, который мы тратим просто из-за некачественной мобилизации", – отметила она.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по словам юристов, ТЦК не имеет права самостоятельно аннулировать бронирование – таких полномочий у них нет. Отменить бронирование могут только в четко определенных случаях уполномоченный государственный орган или предприятие.

Также мы рассказывали, что по решению Генштаба 8 воинских частей были лишены права на самостоятельное проведение базовой общевойсковой подготовки новобранцев. Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, уровень подготовки там не соответствовал стандартам.

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