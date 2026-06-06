Смартфоны тайно улучшают каждое фото, но это приложение показывает 'реальные' снимки

Сегодня фотографии на смартфонах "улучшаются" автоматически – даже если вы этого не замечаете.

Современные смартфоны практически никогда не сохраняют снимок в том виде, в каком его "видит" пользователь. Камера применяет алгоритмы улучшения, повышает резкость, корректирует цвета, баланс света и тени, а иногда и вовсе дорисовывает детали с помощью ИИ. В итоге фото выглядят "идеальными", но часто теряют естественность.

На фоне этого растет интерес к приложениям, которые позволяют полностью отключить обработку и получить максимально "чистый" результат. Одним из таких решений стало фотоприложении Halide Mark III, пишет How-To Geek.

Обозреватель издания протестировал режим Process Zero, который отключает штатную постобработку фотографий. Благодаря этому можно получить более естественные снимки, пригодные для обработки в редакторах.

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По его наблюдениям, разница заметна сразу: такие снимки выглядят более естественно и ближе к тому, что пользователь действительно видит в момент съемки, без усиленной насыщенности и контрастности. Особенно это заметно в фотографиях природы: цвета становятся мягче и реалистичнее.

Режим Process Zero полностью отключает всех цифровых помощников в iOS, предоставляя человеку полный доступ к ручным настройкам. Дополнительно фотографии сохраняются в формате RAW, чтобы их можно было полноценно обрабатывать в редакторах.

С другой стороны, такие изображения часто выглядят менее "эффектно" для соцсетей. Смартфонные алгоритмы обычно делают фотографии ярче, насыщеннее и визуально привлекательнее – пусть и ценой реалистичности.

Приложение Halide Mark также предлагает встроенные инструменты редактирования, позволяя корректировать экспозицию и другие параметры после съемки.

На Android-смартфонах Halide Mark III нет, но есть отличные альтернативы с полным ручным управлением по типу Zerocam и MotionCam Pro.

Режим "нулевой обработки" подойдет тем, кто хочет получить максимально естественные фотографии и контролировать результат самостоятельно. Это особенно полезно тем, кто увлекается фотографией и устал от агрессивных алгоритмов смартфонов, говорится в статье.

Для повседневных снимков и соцсетей большинство пользователей, вероятно, останутся довольны стандартной камерой – она дает более яркий и готовый к публикации результат без лишних усилий.

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