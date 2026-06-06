'Спустились с пальмы': блогерша рассказала о странном отношении британцев к украинцам

Только близкое знакомство с украинцами помогло британцам избавиться от ряда ложных представлений.

Великобритания с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину открыла двери для украинских беженцев. Тысячи наших соотечественников переехали в королевство по специальной гуманитарной программе, в рамках которой британские семьи предоставляли им жилье и помощь с адаптацией. В то же время отношение местных жителей к украинцам, по словам самих беженцев, бывает разным – от искренней поддержки до предвзятости.

Украинка, проживающая в Великобритании, в недавнем видео для своего YouTube-канала поделилась собственными наблюдениями о том, как британцы воспринимают украинцев.

Британцы удивляются, что украинцы сразу ищут работу

По словам украинки, один из британцев высказал мнение, что украинские беженцы допускают ошибку, когда сразу после приезда пытаются найти любую работу. Он считает, что сначала стоит воспользоваться возможностями для обучения, повышения квалификации или изучения языка, живя на социальное пособие, а уже потом искать лучшие вакансии. Автор видео предполагает, что украинцы поступают иначе из-за привычки полагаться прежде всего на собственные силы и не ожидать внешней поддержки.

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Приехали на дорогих машинах и в украшениях

Автор рассказала о случае, когда британка возмущалась тем, что некоторые украинцы приезжают на дорогих автомобилях, хорошо одетые и с украшениями. Поэтому другому британцу пришлось объяснять той женщине, что украинцы ехали в Британию не за лучшей жизнью, а спасались от войны. И часть из них действительно имела собственную обеспеченную жизнь до переезда.

Ложные представления об Украине

Украинка вспомнила, что после переезда британские спонсоры подробно объясняли ей, как пользоваться бытовой техникой. Сначала она восприняла это как проявление гостеприимства и только потом осознала, что британцы, вероятно, думали, что украинцы такой техники никогда не видели, потому что британцы представляли себе Украину крайне отсталой страной.

"Они действительно думают, что мы этого никогда не видели. И мы не знаем, как этим пользоваться. Мы не знаем, что такое посудомоечная машина. Мы не знаем, как пользоваться пылесосом. Это не вежливость была с их стороны. Это они действительно почему-то так решили, что у нас в Украине мы не знаем, что это. Ну, действительно, как те обезьянки спустились откуда-то с пальмы", – рассказала блогерша.

Мнение британцев об украинцах изменилось

В то же время автор убеждена, что за время пребывания украинцев в Британии отношение к нам стало лучше. По ее словам, знакомство с украинской культурой, традициями и кухней помогло местным жителям лучше понять украинцев и избавиться от части стереотипов.

"И сейчас, когда прошли годы, когда наши украинцы уже здесь пожили, когда Великобритания уже немного познакомилась с украинцами, я вам скажу, что они очень сильно изменили о нас мнение. Они изменили мнение в плане нашего развития и развития нашей страны", – рассказала женщина.

Другие публикации об опыте украинцев за рубежом

Как писал УНИАН, украинская блогерша, проживающая в Испании, подсчитала свои ежемесячные расходы и показала, что жизнь в этой солнечной стране совсем не дешевая. Самая большая статья расходов – аренда квартиры, но и ежедневные расходы тоже немаленькие.

Также мы приводили рассказ украинки, которая поселилась во французской провинции и описала тихий и неторопливый образ жизни, который ведут местные жители.

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