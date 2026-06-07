Зеленский встретится с Мерцем, Макроном и Стармером в Лондоне: СМИ раскрыли причину

Франция, Великобритания и Германия являются одними из самых верных союзников Киева.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет в Лондоне президента Украины Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца для обсуждения будущей поддержки Украины. Об этом в Даунинг-стрит сообщили агентству dpa.

По информации журналистов, украинский президент посетит Великобританию вместе со своими коллегами в воскресенье.

"Это происходит после того, как в субботу был нанесен масштабный удар украинских дронов по Санкт-Петербургу, второму по величине городу России, что подчеркивает растущую способность Киева наносить удары вглубь территории России. О жертвах пока не сообщалось", - подчеркнули в материале.

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Известно, что в пятницу российский диктатор Владимир Путин отклонил предложение Зеленского о проведении личных переговоров по поводу войны, которая длится уже более четырех лет, отметив, что не видит "смысла" в такой встрече.

"Страны так называемой группы E3, которые встречаются с украинским лидером, являются одними из самых преданных союзников Киева, причем Великобритания и Франция возглавляют инициативу так называемой "коалиции добровольцев", направленную на предоставление Украине гарантий безопасности в рамках мирного процесса", - напомнило dpa.

Владимир Зеленский - последние заявления

Ранее президент Украины заявил, что дроны нанесли удары по арсеналам ВМФ России и базе в Кронштадте, а также по нефтебазе на Кубани. По его словам, удары по российской территории наносятся, поскольку "российское руководство хочет воевать".

"Прошлой ночью наши дроны преодолели расстояние около 1000 километров до региона Петербурга - до арсеналов ВМФ врага и базы в Кронштадте. А также наши дальнобойные ракеты преодолели около 500 километров до Краснодарского края и нанесли удар по нефтебазе", - рассказал лидер.

Также Зеленский дал оценку ответу Путина на открытое письмо. Он подчеркнул, что российская сторона снова выбирает войну.

"Все услышали сегодняшний ответ. Слабый ответ. Он просто не хочет заканчивать войну. Думаю, что многих в мире этот ответ разочаровал. Он не хочет ничего менять и не хочет признать, что его война нравится только ему и тем, кто тянет из него деньги, - они все сегодня были очень улыбчивы", - отметил президент.

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