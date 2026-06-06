Православный праздник сегодня в народе прозвали Федотов день.

7 июня 2025 года по новому церковному календарю православные верующие вспоминают подвиг мученика Феодота Анкирского, который пострадал за свою веру.

В этот день Церковь обращается к его памяти, как к примеру стойкости и духовной силы.

Рассказываем, кого почитают православные верующие 7 июня по старому стилю, а также какие традиции и обычаи принято соблюдать в церковный праздник.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

7 июня согласно новому календарю ПЦУ вспоминают Феодота Анкирского, который жил в III веке в Малой Азии.

Он с юных лет решил посвятить себя христианской вере. В зрелом возрасте он открыл гостиницу, где, общаясь с язычниками, рассказывал им о Христе, и многие из его слушателей со временем принимали крещение. Во время гонений на христиан Феодот укрывал у себя в доме верующих, помогал им скрываться от преследований, а также тайно хоронил тех, кто погиб за веру.

По преданию, за свою праведную жизнь он получил от Бога дар чудотворения и исцелял больных. Однако вскоре о его деятельности стало известно правителю, и Феодота заключили в тюрьму. Там он принял и погиб как мученик - так и не отрекшись от христианской веры.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 7 июня в юлианском календаре вспоминают третье обретение главы Иоанна Предтечи.

Что можно и что нельзя делать сегодня

В молитвах к Феодоту Анкирскому просят об исцелении от болезней и защите от различных недугов. В народных представлениях святой считается покровителем водной стихии и урожая.

В народном календаре день известен как Федотов день или Федот Урожайник. В старину именно в это время начинали сеять рожь, праздник тесно связан с сельскими работами и началом летних забот.

Особое место в поверьях занимает вода - говорят, что в этот день она обладает особой силой, поэтому хорошо искупаться в реке или пруду или провести время у водоемов.

Еще одна добрая примета дня - стирка. Считается, что чем больше белья удастся перестирать в Федотов день, тем больше будет достатка, удачи и благополучия в доме.

7 июня церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, ругани, сквернословия, сплетен, зависти и жадности. Также в этот день не рекомендуется отказывать в помощи нуждающимся и милостыне.

В народных традициях Федотов день советуют провести спокойно, в кругу семьи или близких людей - ссоры и конфликты могут навлечь неприятности и лишения.

Особое внимание уделяют словам и поведению: запрещается пустословить, сплетничать и распространять слухи - это может привести к болезням и трудностям. Не рекомендуют в этот день давать деньги в долг или самому брать взаймы.

Отдельный запрет касается рыбалки: первую пойманную рыбу обязательно нужно отпустить обратно в воду - это сохранит удачу и достаток. Ранее мы публиковали календарь рыбака в июне 2026 - когда лучше всего ехать на рыбалку.

Народные приметы о погоде 7 июня

По народным наблюдениям в Федотов день по погоде судят о лете и будущем урожае:

слышен гром - всю неделю будут идти дожди;

роса на листьях - дожди будут кратковременными;

утром над землей стелется туман - день будет пасмурным;

вечером громко квакают лягушки - вскоре установится ясная погода;

если в этот день появляется радуга - это знак здоровья и удачи.

Ясная и теплая погода в этот день сулит хороший урожай зерна.

Именины 7 июня

Именины сегодня отмечают: Валерия, Федот.

Считается, что люди, рожденные в этот день, могут производить впечатление упрямых, однако на самом деле они просто четко понимают свои цели и не сворачивают с выбранного пути. Они не терпят лжи и не прощают предательства, ценят честность и прямоту в отношениях.

Обычно становятся надежными супругами и верными друзьями, а также стараются сохранять оптимизм даже в сложных ситуациях.

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