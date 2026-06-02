Стиральной машине нужно правильное место, иначе она быстрее выходит из строя из-за вибраций.

Бытовая техника после установки обычно остается на одном месте на долгие годы, поэтому важно сразу правильно ее расположить. Особенно это касается стиральных машин, которые работают с водой, вибрацией и постоянной нагрузкой - любая ошибка на данном этапе может привести к поломкам и лишним затратам на ремонт.

О том, можно ли ставить стиральную машинку вплотную к стене и какое расстояние подходит лучше всего, рассказали эксперты из The Spruce.

Какое расстояние должно быть между стиральной машиной и стеной

Прежде всего специалисты прояснили, что вплотную к стене стиральную машину ставить уж точно не стоит: между корпусом прибора и стеной обязательно должен оставаться небольшой зазор.

По словам мастеров, такой промежуток помогает избежать перегибов и сдавливания шлангов, обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха и правильное подключение коммуникаций. Если же машина стоит слишком близко к стене, возрастает риск проблем со сливом воды, а также появляется сильная вибрация во время отжима.

Кроме того, плотное прилегание может привести к повреждению как самой техники, так и поверхности стены. При этом доступ к задней части устройства становится затрудненным, что усложняет ее обслуживание и ремонт. Так, по словам специалистов, любые работы с подводкой воды и электрикой в таком случае занимают больше времени и требуют дополнительных усилий.

Что касается того, сколько оставлять зазор для стиральной машины, то чаще всего производители и сервисные инженеры рекомендуют оставлять около 10–15 сантиметров. Однако точные значения лучше уточнять в инструкции к конкретной модели, так как требования могут немного отличаться.

В итоге, понимая, сколько места нужно для стиральной машины, вы не только продлеваете срок ее службы, но также снижаете риск протечек и повреждения поверхности самой стенки из-за влаги и вибраций.

