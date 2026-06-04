Рассказываем, как избавиться от муравейника на огороде или в саду без агрессивной "химии".

Муравейник на грядке или террасе - не редкость, и далеко не все знают, что справиться с ним можно подручными средствами.

Рассказываем, как убрать муравейник с огорода и сада без "химии", дорогих препаратов и вызова специалистов - и заодно объясняем, когда муравьев лучше просто не трогать.

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Чем полезны муравьи в саду и на огороде

Некоторые виды муравьев могут доставить немало хлопот. Например, муравьи-плотники грызут древесину и повреждают постройки, а огненные муравьи больно кусаются. Однако большинство видов этих насекомых не приносят вреда, а то и вовсе полезны, пишет Better Homes & Gardens.

Муравьи борются с вредителями

Они охотно наведываются на растения, где завелись паутинные клещи, капустные совки, корневые личинки, личинки жуков, щитовки, мучнистые червецы и прочая нечисть - и поедают их. Так что, если не трогать муравьев, они вполне могут справиться с частью вредителей вместо вас.

Убирают участок

Муравьи - настоящая природная уборочная бригада: они подбирают старую разлагающуюся растительную массу, мертвых насекомых и прочий садовый мусор, поддерживая чистоту на участке.

Рыхлят почву

Прокладывая ходы и туннели, муравьи рыхлят плотный грунт и насыщают его воздухом. Заодно они затаскивают под землю органику - мертвых насекомых и остатки растений - которая там перегнивает и питает почву.

Сеют семена

Муравьи разносят семена многих полевых цветов и весенних растений - и те прорастают там, куда их занесли. Такое партнерство называется мирмекохорией.

Опыляют цветы

Пчелы и бабочки, конечно, вне конкуренции, но и муравьи вносят свою лепту - они опыляют растения, пока снуют в поисках еды.

Сосуществовать с муравьями или выводить их - решать вам, но если муравейник притаился где-то в углу и никому не мешает, возможно, проще его просто не трогать.

Как избавиться от муравейника, если он мешает на участке

Муравьи нередко обустраиваются в трещинах тротуара, но муравейники покрупнее можно обнаружить в дальнем углу двора, на террасе или прямо в грядке. Снаружи муравейник, как и айсберг, - видна лишь верхушка, но под землей он может уходить на несколько метров вглубь.

Есть несколько способов, как избавиться от муравейника в саду или на огороде без химии и вызова дорогостоящих специалистов.

Разравнивание и раскопка

Один из самых простых способов - разровнять муравейник граблями или лопатой. Большой муравейник придется разравнивать несколько раз, пока муравьи не поймут намёк и не бросят восстанавливать гнездо.

Если нужен быстрый результат - выкопайте муравейник целиком, а потом залейте водой или кипятком.

Важно: с огненными муравьями этот метод лучше не применять - они агрессивны и могут напасть.

Затопление

Можно также попробовать устроить муравьям потоп. Положите шланг рядом с муравейником и дайте воде течь не менее 3-5 минут - до тех пор, пока не начнет собираться лужа.

Вода обрушит туннели, но на больших муравейниках с разветвленной сетью ходов процедуру, возможно, придется повторить несколько раз.

Кипяток

Кипяток от муравьев работает даже эффективнее затопления, но подходит только для небольших жилищ и точно не подходит для грядок с ценными растениями - он их погубит.

Нагрейте несколько кастрюль воды, чтобы хватило на весь муравейник за один раз, и медленно вылейте прямо на него. Повторяйте раз в неделю, пока муравьи не сдадутся.

Борная кислота

В отличие от многих химических приманок, борная кислота и бура разрешены в органическом садоводстве. Борная кислота от муравьев может уничтожить всю колонию вместе с маткой.

Главное - держать кислоту подальше от домашних животных и маленьких детей и никогда не сыпать прямо на муравейник или грядки.

Ловушка для муравьев из буры

Также поможет избавиться от насекомых ловушка для муравьев своими руками. Как уже говорили, бура от муравьев тоже довольно эффективна.

Для этого берут пластиковый пищевой контейнер и делают небольшое отверстие в боковой стенке. Готовят приманку: 1,5 стакана воды, полстакана сахара и 1,5 столовых ложки буры.

Заливают приманку в контейнер и ставят его рядом с муравейником.

Как убрать муравейник с участка безопасными способами

Есть еще несколько альтернативных и более экологичных способов, как убрать муравейник с огорода или сада.

Диатомовая земля

Ее делают из окаменелого фитопланктона, и она разрешена в органическом садоводстве - можно рассыпать прямо на муравейник. Но есть нюанс: диатомовая земля вредит опылителям, поэтому на цветы ее не наносите и вообще используйте осторожно.

Уксус и пищевая сода

Уксус можно лить прямо на муравейник - он убивает насекомых. Сода и уксус от муравьев помогают обрушить муравьиные ходы. Главное - держитесь подальше от ценных растений: уксус их не пощадит.

Мыльная вода

Залейте мыльную воду прямо в муравейник или добавьте несколько капель средства для мытья посуды в кипяток - это усилит эффект любого из выбранных методов.

Куры и птицы

Домашние куры с удовольствием раскапывают муравейники и поедают муравьев. Если кур нет - привлекайте в сад дятлов и других птиц: они тоже охотно лакомятся муравьями.

Также можно не допускать, чтобы у вас на участке появился муравейник.

Прежде всего не запускайте сад: муравьи охотнее всего селятся в заросших местах с высокой травой и густыми кустарниками. Подстригайте газон, убирайте упавшие плоды и кучи хвороста, почаще поливайте - сухая почва их особенно привлекает. Регулярно перекапывайте грядки: муравьи любят тихие нетронутые места, а перекопка заодно разрушает уже готовые муравейники.

Сократите источники еды еасекомых - уберите тлю и мучнистых червецов, которых муравьи порой специально "разводят" ради липкой пади. Обычно достаточно смыть вредителей сильной струей воды или обработать растения мыльным раствором.

Посадите где-нибудь мяту, базилик или лавровый лист - резкие запахи муравьи не любят. Из репеллентов хорошо работают куркума, корица и спреи на основе эфирных масел, но будьте осторожны: они могут навредить опылителям и домашним животным.

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