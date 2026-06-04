Муравейник на грядке или террасе - не редкость, и далеко не все знают, что справиться с ним можно подручными средствами.
Рассказываем, как убрать муравейник с огорода и сада без "химии", дорогих препаратов и вызова специалистов - и заодно объясняем, когда муравьев лучше просто не трогать.
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- Как убрать муравейник с участка безопасными способами
Чем полезны муравьи в саду и на огороде
Некоторые виды муравьев могут доставить немало хлопот. Например, муравьи-плотники грызут древесину и повреждают постройки, а огненные муравьи больно кусаются. Однако большинство видов этих насекомых не приносят вреда, а то и вовсе полезны, пишет Better Homes & Gardens.
- Муравьи борются с вредителями
Они охотно наведываются на растения, где завелись паутинные клещи, капустные совки, корневые личинки, личинки жуков, щитовки, мучнистые червецы и прочая нечисть - и поедают их. Так что, если не трогать муравьев, они вполне могут справиться с частью вредителей вместо вас.
- Убирают участок
Муравьи - настоящая природная уборочная бригада: они подбирают старую разлагающуюся растительную массу, мертвых насекомых и прочий садовый мусор, поддерживая чистоту на участке.
- Рыхлят почву
Прокладывая ходы и туннели, муравьи рыхлят плотный грунт и насыщают его воздухом. Заодно они затаскивают под землю органику - мертвых насекомых и остатки растений - которая там перегнивает и питает почву.
- Сеют семена
Муравьи разносят семена многих полевых цветов и весенних растений - и те прорастают там, куда их занесли. Такое партнерство называется мирмекохорией.
- Опыляют цветы
Пчелы и бабочки, конечно, вне конкуренции, но и муравьи вносят свою лепту - они опыляют растения, пока снуют в поисках еды.
Сосуществовать с муравьями или выводить их - решать вам, но если муравейник притаился где-то в углу и никому не мешает, возможно, проще его просто не трогать.
Как избавиться от муравейника, если он мешает на участке
Муравьи нередко обустраиваются в трещинах тротуара, но муравейники покрупнее можно обнаружить в дальнем углу двора, на террасе или прямо в грядке. Снаружи муравейник, как и айсберг, - видна лишь верхушка, но под землей он может уходить на несколько метров вглубь.
Есть несколько способов, как избавиться от муравейника в саду или на огороде без химии и вызова дорогостоящих специалистов.
- Разравнивание и раскопка
Один из самых простых способов - разровнять муравейник граблями или лопатой. Большой муравейник придется разравнивать несколько раз, пока муравьи не поймут намёк и не бросят восстанавливать гнездо.
Если нужен быстрый результат - выкопайте муравейник целиком, а потом залейте водой или кипятком.
Важно: с огненными муравьями этот метод лучше не применять - они агрессивны и могут напасть.
- Затопление
Можно также попробовать устроить муравьям потоп. Положите шланг рядом с муравейником и дайте воде течь не менее 3-5 минут - до тех пор, пока не начнет собираться лужа.
Вода обрушит туннели, но на больших муравейниках с разветвленной сетью ходов процедуру, возможно, придется повторить несколько раз.
- Кипяток
Кипяток от муравьев работает даже эффективнее затопления, но подходит только для небольших жилищ и точно не подходит для грядок с ценными растениями - он их погубит.
Нагрейте несколько кастрюль воды, чтобы хватило на весь муравейник за один раз, и медленно вылейте прямо на него. Повторяйте раз в неделю, пока муравьи не сдадутся.
- Борная кислота
В отличие от многих химических приманок, борная кислота и бура разрешены в органическом садоводстве. Борная кислота от муравьев может уничтожить всю колонию вместе с маткой.
Главное - держать кислоту подальше от домашних животных и маленьких детей и никогда не сыпать прямо на муравейник или грядки.
- Ловушка для муравьев из буры
Также поможет избавиться от насекомых ловушка для муравьев своими руками. Как уже говорили, бура от муравьев тоже довольно эффективна.
Для этого берут пластиковый пищевой контейнер и делают небольшое отверстие в боковой стенке. Готовят приманку: 1,5 стакана воды, полстакана сахара и 1,5 столовых ложки буры.
Заливают приманку в контейнер и ставят его рядом с муравейником.
Как убрать муравейник с участка безопасными способами
Есть еще несколько альтернативных и более экологичных способов, как убрать муравейник с огорода или сада.
- Диатомовая земля
Ее делают из окаменелого фитопланктона, и она разрешена в органическом садоводстве - можно рассыпать прямо на муравейник. Но есть нюанс: диатомовая земля вредит опылителям, поэтому на цветы ее не наносите и вообще используйте осторожно.
- Уксус и пищевая сода
Уксус можно лить прямо на муравейник - он убивает насекомых. Сода и уксус от муравьев помогают обрушить муравьиные ходы. Главное - держитесь подальше от ценных растений: уксус их не пощадит.
- Мыльная вода
Залейте мыльную воду прямо в муравейник или добавьте несколько капель средства для мытья посуды в кипяток - это усилит эффект любого из выбранных методов.
- Куры и птицы
Домашние куры с удовольствием раскапывают муравейники и поедают муравьев. Если кур нет - привлекайте в сад дятлов и других птиц: они тоже охотно лакомятся муравьями.
Также можно не допускать, чтобы у вас на участке появился муравейник.
Прежде всего не запускайте сад: муравьи охотнее всего селятся в заросших местах с высокой травой и густыми кустарниками. Подстригайте газон, убирайте упавшие плоды и кучи хвороста, почаще поливайте - сухая почва их особенно привлекает. Регулярно перекапывайте грядки: муравьи любят тихие нетронутые места, а перекопка заодно разрушает уже готовые муравейники.
Сократите источники еды еасекомых - уберите тлю и мучнистых червецов, которых муравьи порой специально "разводят" ради липкой пади. Обычно достаточно смыть вредителей сильной струей воды или обработать растения мыльным раствором.
Посадите где-нибудь мяту, базилик или лавровый лист - резкие запахи муравьи не любят. Из репеллентов хорошо работают куркума, корица и спреи на основе эфирных масел, но будьте осторожны: они могут навредить опылителям и домашним животным.