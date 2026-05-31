Аппетитное творожное печенье получится из жирного домашнего творога.

Мало кто знает, что из обычного творога можно приготовить восхитительное нежное печенье. Выпечка получается нежной и слоистой, с приятным кисломолочным ароматом. Всего раз попробовав творожное печенье, вы обязательно в него влюбитесь и добавите в копилку семейных рецептов. Процесс приготовления такой простой, что не требует никаких навыков работы с тестом.

Творожное печенье - идеальный рецепт

Для приготовления желательно брать влажный творог с высоким процентом жирности. Чтобы у вас получилось действительно рассыпчатое и нежное творожное печенье, рецепт советует следить за сроком годности разрыхлителя, чтобы он был максимально свежим.

Полный список ингредиентов выглядит так:

двести пятьдесят граммов творога;

сто граммов масла;

сто пятьдесят граммов муки;

щепотка соли;

столовая ложка сахара в тесто и 5 ложек для обмакивания;

по желанию можно использовать специи - ваниль, корицу, кардамон.

Масло заранее оставьте на столе, чтобы оно размякло от комнатной температуры. Творог разотрите в мягкую массу вместе с сахаром, солью и пряностями. Добавьте мягкое масло и муку. Замесите густое, плотное тесто, чтобы оно было однородным. Иногда попадается очень влажный творог, и тогда муки может понадобиться больше.

Оставьте тесто в холодильнике на 2 часа или на ночь, обернув пленкой. Затем раскатайте в пласт толщиной около миллиметров. С помощью стакана вырежьте круги. Далее придайте изделиям любую форму, которую захотите. Если хотите мягкое творожное печенье, делайте его небольшим и круглым. Более крупные изделия получатся хрустящими снаружи и слегка влажными внутри.

Пять ложек сахара высыпьте в миску и обваляйте в нем печенье с одной стороны. Для особенного карамельного аромата можно использовать тростниковый сахар. Выложите изделия на противень с пергаментом. Запекается такое простое творожное печенье при 190° 20-30 минут в зависимости от размера. Чтобы изделия зарумянились, в конце температуру можно поднять до 210°.

