Морковка и свекла вырастут крупными, сладкими и будут долго лежать: чем их полить

Разбираемся, чем подкормить свеклу и морковь после всходов, и почему первая подкормка так важна.

Первая подкормка морковки и свеклы - залог того, что корнеплоды вырастут крупными, сладкими и будут хорошо храниться. Многие огородники совершают одну и ту же ошибку: сразу берутся за калий и фосфор, чтобы быстрее сформировался корешок. На самом деле без здоровой ботвы не будет и крупного корнеплода, поэтому сначала овощам необходим азот. Рассказываем, чем и как подкормить морковь после всходов, а также свеклу.

Чем подкормить морковь, когда она взошла, и свеклу

Первую подкормку морковки можно делать, когда у нее появятся 2-3 настоящих листочка. Удобряют только по влажной земле - после дождя или предварительного полива, иначе можно обжечь нежные корешки.

Из минеральных удобрений подойдут аммиачная селитра или мочевина - их разводят в пропорции 1 столовая ложка на 10 литров воды и поливают под корень.

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Можно взять и комплексные удобрения для корнеплодов - например, "Агрикола" №4 (специально для моркови и свеклы) или "Нитроаммофоска" - они сбалансированы по составу и дадут и азот для ботвы, и фосфор с калием для будущего корнеплода. Разводить строго по инструкции.

Не хотите химии - есть проверенные народные способы:

древесная зола - ее рассыпают в междурядьях (спичечный коробок на квадратный метр), затем рыхлят и поливают;

настой древесной золы - берут стакан золы на 10 л воды, настаивают сутки, процеживают и поливают;

настой птичьего помета (как источник органического азота) - 1 часть помета на 15 частей воды, настаивают 3 дня, затем литр концентрата разводят в 10 л воды;

настой крапивы - в любую емкость кладут 2/3 части крапивы, сверху доливают водой и оставляют на 10–14 дней, а затем пол литра этого настоя разводят в ведре (10 л) воды;

йод - 20 капель на 10 л воды, поливают под корень.

Если говорить о том, чем подкормить свеклу после всходов, то здесь те же правила и те же удобрения работают одинаково хорошо. Но важно не переусердствовать: избыток азота даст огромную ботву, а корнеплоды будут мелкими и рыхлыми. Свежий навоз лучше не использовать совсем, так как он вызывает болезни и делает корнеплоды уродливыми.

Через 2-3 недели после первой проводят вторую подкормку и делают упор на калий и фосфор - золу, сульфат калия или монофосфат калия.

В середине лета, когда начинает формироваться корнеплод, удобряют третий раз: снова дают калий и фосфор, но азот уже исключают. Морковка и свекла станут слаще, а также будут дольше лежать.

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