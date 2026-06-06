Украинцы активно уезжают из Польши, однако по возвращении их ждут проблемы, - СМИ

Даже после окончания войны у многих украинцев могут возникнуть проблемы с возвращением на польский рынок труда.

В Польше сейчас работает около 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. Поэтому все чаще возникают вопросы, займут ли работники из этих стран навсегда места украинцев, которые после начала войны начали переезжать в страны Западной Европы, предлагающие более легкий доступ к трудоустройству и более высокую заработную плату. Об этом пишет WNP.

В частности, президент Worksol Group Михал Солецкий считает, что процесс замещения работников из Украины уже начался. По его словам, польский рынок труда быстро заполнил кадровые пробелы людьми, приезжающими из Азии и Южной Америки.

В частности, он отметил, что даже после окончания войны у многих украинцев могут возникнуть проблемы с возвращением на польский рынок труда. Это связано с тем, что компании, которые уже наняли работников из Азии или Колумбии, не будут увольнять их только для того, чтобы снова нанимать граждан Украины.

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Несмотря на то, что в Польше среди иностранных работников наибольшую группу составляют украинцы, их преимущество на рынке труда систематически уменьшается.

В свою очередь, быстро растет количество работников, приезжающих из:

Непала,

Индии,

Филиппин.

По информации SW Research, наибольший спрос на иностранных работников сохраняется в промышленном секторе. Иностранцы находят работу также в таких отраслях, как:

администрация,

транспорт,

логистика,

складское хозяйство.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Ранее министр миграции Швеции Йохан Форсселль заявил, что в ЕС хотят лишить защиты мужчин из Украины призывного возраста. Известно, что действие механизма временной защиты для украинцев в странах ЕС заканчивается в марте 2027 года.

Также сообщалось, что в Чехии хотят ужесточить правила для украинских беженцев. В чешском правительстве подчеркнули, что это реакция на "злоупотребление помощью" и ситуацию, когда "беженцы имеют определенные преимущества перед местными жителями".

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