Православный праздник сегодня в народе называют Дорофеев день и Воробьиные ночи.

5 июня по новоюлианскому церковному календарю чтят память благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского и вспоминают перенесение его мощей, а также поклоняются чудотворной Игоревской иконе Божией Матери.

Судьба князя Игоря стала одной из самых трагических страниц древнерусской истории - о ней, а также о том, с какими молитвами обращаются к Богородице перед Игоревской иконой, традициях и запретах даты и какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю, читайте в материале.

Церковный праздник сегодня по новому стилю

5 июня по новоюлианскому календарю чтят память благоверного князя Игоря Черниговского и Киевского.

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Князь Игорь жил в XII веке и был из знаменитого рода Рюриковичей - сыном Олега Святославовича и правнуком Ярослава Мудрого.

В период ожесточенной борьбы за киевский престол между потомками Ярослава Игорь тоже казался втянут в междоусобные распри. После смерти брата он занял великокняжеский престол в Киеве, однако правил совсем недолго. Потерпев поражение водной из битв, князь попал в плен и тяжело заболел.

Пережив тяжелые испытания, Игорь решил отказаться от борьбы за власть и принял монашеский постриг. Он посвятил себя молитве и духовной жизни, но погиб трагически. В 1147 году разъяренная толпа ворвалась в храм и убила князя во время молитвы перед образом Божией Матери.

За смиренное принятие страданий и мученическую кончину Церковь причислила Игоря к лику благоверных князей и страстотерпцев.

Согласно преданию, когда тело князя привезли в храм для отпевания, все свечи в нем чудесным образом загорелись сами собой. Спустя несколько лет, в 1150 году, брат князя перенес его мощи в Чернигов, где они были погребены в Спасо-Преображенском соборе.

Особое почитание получила и икона Богородицы, перед которой молился князь в последние минуты своей жизни. Этот образ известный как Игоревская икона Божией Матери, его относят к XIV-XV векам и считают чудотворным.

В начале XX столетия святыня находилась в Киево-Печерской лавре, однако после передачи на реставрацию в 1924 году ее дальнейшая судьба осталась неизвестной.

Какой церковный праздник сегодня по старому стилю

По юлианскому (старому церковному) календарю 5 июня вспоминают святителя Леонтия, епископа Ростовского, а также чтят обретение его святых мощей. Святитель Леонтий считается одним из первых просветителей Ростовской земли и почитается как защитник православной веры.

Ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник в старом календаре, об обычаях и запретах этой даты.

Игоревская икона Божией Матери - в чем помогает, запреты даты

Игоревская икона Божией Матери считается чудотворной. Перед этим образом верующие молятся о защите от недоброжелателей, предательства и клеветы, просят исцеления от болезней, избавления от тревог, страхов и душевного уныния. Также считается, что молитва перед Игоревской иконой помогает восстановить мир в семье, наладить отношения между близкими и найти выход из сложных жизненных обстоятельств.

В народном календаре 5 июня называют Дорофеевым днем - в память о священномученике Дорофее, епископе Тирском. С этой датой связано и другое старинное название - Воробьиные ночи. Наши предки верили, что именно в это время начинаются самые короткие ночи в году.

День считается благоприятным для домашних и хозяйственных дел - можно делать уборку, стирать, наводить порядок во дворе.

Особое внимание нужно уделить огороду - выполоть все сорняки. По поверьям, если сделать это именно на Дорофея, грядки еще долго останутся чистыми.

Считается, что именно на Дорофея начинает цвести сон-трава, и приписывают ей необыкновенные свойства - верят, что она навевает вещие сны и даже способна показать человеку его судьбу.

Церковь в этот день, как и всегда, призывает избегать ссор, злословия, зависти, жадности, уныния и лени. Следует сохранять мир в душе, не обижать окружающих и не поддаваться негативным эмоциям.

В народных традициях с Дорофеевым днем также связано несколько особых запретов. Главный из них - не рассказывать никому свои сны, так как сновидения в эту ночь могут оказаться вещими.

Также не советуют поднимать на дороге найденные деньги, украшения или другие вещи. По поверьям, вместе с находкой можно было принять на себя чужие беды, болезни или финансовые проблемы. Нежелательно сегодня заводить новые знакомства - случайные встречи и разговоры с незнакомцами могут обернуться обманом или разочарованием.

Народные приметы у погоде

Наши предки внимательно наблюдали за погодой на Дорофеев день – она может рассказать о будущем урожае и о том, каким будет лето:

ясный и теплый день - к хорошему урожаю зерна и овса;

обильная роса с утра - к богатому урожаю овощей и хлебов;

туман стелется над водой - летом будет много грибов;

ветер северный или северо-западный – будет ненастье.

Самая яркая примета дня связана с запахом трав: если на рассвете воздух наполняется ароматом луговых растений - значит, дождь уже на подходе.

У кого именины 5 июня

Именины 5 июня по новому церковному календарю отмечают Игорь, Константин, Леонид, Марк, Теодор.

Считается, что люди, рожденные в этот день, обладают добрым сердцем и обостренным чувством справедливости. Они умеют сопереживать, охотно приходят на помощь близким и не остаются равнодушными к чужим проблемам.

Такие люди обычно не боятся трудностей и настойчиво идут к своей цели. Если они берутся за какое-либо дело, то стараются довести его до конца.

Читайте также, какой сегодня праздник отмечают в Украине и мире.

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