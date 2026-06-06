В Украине зафиксированы случаи, когда бронирование у мужчин просто "слетает" в "Резерве".

Бронь от мобилизации – особый вид отсрочки для работников критически важных предприятий. Она гарантирует, что важного для функционирования компании работника не заберут на фронт. Однако при некоторых обстоятельствах бронирование могут аннулировать, и многие мужчины интересуются, есть ли такие полномочия у сотрудников Территориальных центров.

Адвокат LEGAL STRATEGY Виолетта Монастырская рассказала эксклюзивно для УНИАН, может ли ТЦК отменить бронь и таким образом мобилизовать работника, имеет ли право выдавать такому мужчине повестку и что делать, если бронь слетела из приложения "Резерв+".

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Может ли ТЦК снять бронь самостоятельно

По словам эксперта, нет таких случаев, когда ТЦК может аннулировать бронирование – у работников Территориальных центров отсутствуют такие полномочия. Это прямо предусмотрено постановлением Кабинета министров №76. Именно этот документ регулирует весь порядок бронирования.

12 пункт постановления объясняет, когда могут отменить бронь, и это возможно только в четко оговоренных случаях:

Завершение предприятием выполнения мобилизационного задания или его отмена.

Завершение производства или оказания услуг для ВСУ.

Лишение предприятия статуса критически важного для функционирования экономики. Но это может сделать только тот орган, который такой статус присвоил.

Ликвидация компании.

Увольнение военнообязанного.

Решение об аннулировании бронирования принимает уполномоченный орган или предприятие, но не ТЦК. Последний может только зачислять лицо на специальный воинский учет на основании решения о бронировании. Еще ТЦК может снимать с специального воинского учета, но уже после аннулирования бронирования.

Если ТЦК самостоятельно отменит лицу бронирование, то это будет превышением их полномочий. Такое "аннулирование" можно обжаловать в административных судах.

Что делать, если слетела бронь

Хотя ТЦК не имеет права отменять бронирование, в системе может произойти сбой. По словам адвоката, в Украине нередки случаи, когда бронирование просто "слетает" – и это бывает как в системе "Оберіг", так и в приложении "Резерв+". Это создает риск мобилизации для работников, имеющих полное право на отсрочку. И даже наличие бумажного подтверждения бронирования не всегда может спасти человека от попыток его мобилизовать.

Если в бронирование слетело, то нужно обратиться к работодателю. Уполномоченные лица предприятия, занимающиеся мобилизационными вопросами (это может быть отдел мобилизационной работы или HR), обязаны проверить статус сотрудника в системе "Оберіг". Если слетела бронь в Резерв+, то они должны инициировать ее восстановление в соответствии с постановлением Кабмина №76.

Затем необходимо собрать документы – на предприятии должны храниться копия списка забронированных, поданного в ТЦК, выписка из приказа или копия соответствующего удостоверения о бронировании.

После этого работодатель должен подать в ТЦК заявление для актуализации данных о бронировании с документами, подтверждающими его предоставление сотруднику. После того, как данные в "Резерв+" будут восстановлены, лицо должно получить новое удостоверение о бронировании. Этот документ следует хранить при себе.

Может ли ТЦК мобилизовать забронированного работника

Закон запрещает это делать. В статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" забронированному работнику гарантируется отсрочка от призыва на весь срок действия "брони".

Что касается того, могут ли мобилизовать забронированного, есть важное уточнение – это возможно, если мужчина добровольно отказался от отсрочки и подписал соответствующее заявление. Также под призыв подпадают лица, бронирование которых признали недействительным из-за ошибок в документах.

Могут ли дать повестку при наличии брони

Повестка – это вызов в ТЦК, и она не отменяет бронирование автоматически и не означает мобилизацию. Адвокат советует ее не игнорировать, так как неявка без уважительных причин является административным правонарушением и может стоить штрафа в размере до 17 тысяч гривен.

Адвокат подробно рассказала, что делать, если есть бронь и дали повестку. Лицу следует сразу сообщить об этом работодателю и получить оригинал или заверенную копию удостоверения о бронировании и справку от предприятия, в которой четко указана его должность.

Также нужно взять паспорт, военно-учетный документ (можно выписку из приложения "Резерв"). С пакетом этих документов лицу необходимо явиться в ТЦК и зафиксировать, что все это предоставлено.

Можно попросить отметку о получении документов или о составлении акта о получении. Важно иметь подтверждение, что человек подал весь этот пакет документов в ТЦК.

В том случае, если ТЦК превысят свои полномочия, то фактически обжалованию будет подлежать не сама повестка, а последующие решения: постановление о штрафе, приказ о мобилизации, отказ в отсрочке и т. п. Такие действия можно обжаловать в административном суде.

справка Виолетта Монастырская Адвокат Училась в Национальном университете имени Тараса Шевченко. С 2016 года начала проходить стажировку в одной из юридических компаний. Позже стала юристом, а затем работала помощником у нескольких адвокатов. В 2020 году получила свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. В 2021 году получила звание доктора философии по специальности «Право». Сейчас является адвокатом LEGAL STRATEGY. Специализируется на уголовном праве.

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