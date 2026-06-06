Бронь от мобилизации – особый вид отсрочки для работников критически важных предприятий. Она гарантирует, что важного для функционирования компании работника не заберут на фронт. Однако при некоторых обстоятельствах бронирование могут аннулировать, и многие мужчины интересуются, есть ли такие полномочия у сотрудников Территориальных центров.
Адвокат LEGAL STRATEGY Виолетта Монастырская рассказала эксклюзивно для УНИАН, может ли ТЦК отменить бронь и таким образом мобилизовать работника, имеет ли право выдавать такому мужчине повестку и что делать, если бронь слетела из приложения "Резерв+".
- Может ли ТЦК снять бронь самостоятельно
- Что делать, если слетела бронь
- Может ли ТЦК мобилизовать забронированного работника
- Могут ли дать повестку при наличии брони
Может ли ТЦК снять бронь самостоятельно
По словам эксперта, нет таких случаев, когда ТЦК может аннулировать бронирование – у работников Территориальных центров отсутствуют такие полномочия. Это прямо предусмотрено постановлением Кабинета министров №76. Именно этот документ регулирует весь порядок бронирования.
12 пункт постановления объясняет, когда могут отменить бронь, и это возможно только в четко оговоренных случаях:
- Завершение предприятием выполнения мобилизационного задания или его отмена.
- Завершение производства или оказания услуг для ВСУ.
- Лишение предприятия статуса критически важного для функционирования экономики. Но это может сделать только тот орган, который такой статус присвоил.
- Ликвидация компании.
- Увольнение военнообязанного.
Решение об аннулировании бронирования принимает уполномоченный орган или предприятие, но не ТЦК. Последний может только зачислять лицо на специальный воинский учет на основании решения о бронировании. Еще ТЦК может снимать с специального воинского учета, но уже после аннулирования бронирования.
Если ТЦК самостоятельно отменит лицу бронирование, то это будет превышением их полномочий. Такое "аннулирование" можно обжаловать в административных судах.
Что делать, если слетела бронь
Хотя ТЦК не имеет права отменять бронирование, в системе может произойти сбой. По словам адвоката, в Украине нередки случаи, когда бронирование просто "слетает" – и это бывает как в системе "Оберіг", так и в приложении "Резерв+". Это создает риск мобилизации для работников, имеющих полное право на отсрочку. И даже наличие бумажного подтверждения бронирования не всегда может спасти человека от попыток его мобилизовать.
Если в бронирование слетело, то нужно обратиться к работодателю. Уполномоченные лица предприятия, занимающиеся мобилизационными вопросами (это может быть отдел мобилизационной работы или HR), обязаны проверить статус сотрудника в системе "Оберіг". Если слетела бронь в Резерв+, то они должны инициировать ее восстановление в соответствии с постановлением Кабмина №76.
Затем необходимо собрать документы – на предприятии должны храниться копия списка забронированных, поданного в ТЦК, выписка из приказа или копия соответствующего удостоверения о бронировании.
После этого работодатель должен подать в ТЦК заявление для актуализации данных о бронировании с документами, подтверждающими его предоставление сотруднику. После того, как данные в "Резерв+" будут восстановлены, лицо должно получить новое удостоверение о бронировании. Этот документ следует хранить при себе.
Может ли ТЦК мобилизовать забронированного работника
Закон запрещает это делать. В статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" забронированному работнику гарантируется отсрочка от призыва на весь срок действия "брони".
Что касается того, могут ли мобилизовать забронированного, есть важное уточнение – это возможно, если мужчина добровольно отказался от отсрочки и подписал соответствующее заявление. Также под призыв подпадают лица, бронирование которых признали недействительным из-за ошибок в документах.
Могут ли дать повестку при наличии брони
Повестка – это вызов в ТЦК, и она не отменяет бронирование автоматически и не означает мобилизацию. Адвокат советует ее не игнорировать, так как неявка без уважительных причин является административным правонарушением и может стоить штрафа в размере до 17 тысяч гривен.
Адвокат подробно рассказала, что делать, если есть бронь и дали повестку. Лицу следует сразу сообщить об этом работодателю и получить оригинал или заверенную копию удостоверения о бронировании и справку от предприятия, в которой четко указана его должность.
Также нужно взять паспорт, военно-учетный документ (можно выписку из приложения "Резерв"). С пакетом этих документов лицу необходимо явиться в ТЦК и зафиксировать, что все это предоставлено.
Можно попросить отметку о получении документов или о составлении акта о получении. Важно иметь подтверждение, что человек подал весь этот пакет документов в ТЦК.
В том случае, если ТЦК превысят свои полномочия, то фактически обжалованию будет подлежать не сама повестка, а последующие решения: постановление о штрафе, приказ о мобилизации, отказ в отсрочке и т. п. Такие действия можно обжаловать в административном суде.
Училась в Национальном университете имени Тараса Шевченко. С 2016 года начала проходить стажировку в одной из юридических компаний. Позже стала юристом, а затем работала помощником у нескольких адвокатов.
В 2020 году получила свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. В 2021 году получила звание доктора философии по специальности «Право». Сейчас является адвокатом LEGAL STRATEGY. Специализируется на уголовном праве.