Компост превартится в перегной гораздо быстрее, если поливать его определенной смесью.

Мудрые фермеры знают, что органические отходы и прошлогодние листья выбрасывать не стоит - из них можно сделать питательный компост. В будущем он перегниет в отличное удобрение, но для этого нужно время. Чтобы куча созрела быстрее, попробуйте приготовить ускоритель компоста своими руками. Такая смесь запускает гниение, значительно ускоряя естественный процесс.

Что нужно добавить в компост для быстрого созревания

Перед тем, как сделать ускоритель компоста своими руками, стоит понять, как устроен процесс перегнивания. Для его активации обязательны два фактора - влажность и высокая температура. Поэтому просто полить кучу активатором недостаточно: очень важно, чтобы внутри было тепло. Для этого смесь можно пересыпать в черные непрозрачные мешки, которые помещают в ящики и закрывают крышкой. Также раз в месяц кучу нужно перелопачивать вилами.

В агромагазинах можно купить химические препараты для быстрого перегнивания органики. Но некоторые дачники сами придумывают, как можно ускорить созревание компоста. Для этого готовят специальный травяной раствор. Трава богата азотом, который увеличивает активность микробов. Те в свою очередь перерабатывают органику в удобрение.

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Раствор из травы готовят таким образом: измельчают сорняки без семян и заполняют ими ведро на две трети. Затем заливают доверху водой. Оставьте жидкость побродить под солнцем на неделю, затем разведите чистой водой в соотношении 1:5. Именно таким смесью обильно смачивают компост раз в 3-4 недели.

Есть ещё один вариант, чем полить компостную кучу для быстрого перегнивания - это раствор мочевины. Рецепт прост: 100 граммов карбамида растворяем в 10 литрах теплой воды. Таким активатором полейте кучу, если в ней не хватает азотных отходов.

Также в компост можно добавить сухие добавки, которые повышают температуру внутри кучи. Это кукурузные волоски и початки, перьевая мука (1 стакан), а также смесь картофельного крахмала с карбамидом в равном количестве (вмешивайте не более 4 столовых ложек за раз).

Как приготовить дрожжевой раствор для компоста

Большой популярностью у дачников пользуется дрожжевой раствор для компоста. Дрожжи ускоряют брожение и одновременно выделяют тепло. Такую подкормку можно вносить в кучу раз в месяц.

Перед тем, как ускорить созревание компоста, сделайте в нем несколько глубоких отверстий палкой, чтобы раствором пропитались все слои. Затем смешайте 300 граммов прессованных дрожжей с 200 граммами сахара. Разомните руками и оставьте смесь на час при комнатной температуре. Залейте смесь 10 литрами теплой воды и настаивайте сутки. Затем полейте раствором компостную кучу, перемешайте вилами и сразу же прикройте верх пленкой для сохранения тепла.

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