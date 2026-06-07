Украинцы массово покидают Польшу: куда они переезжают

Польский рынок труда довольно быстро адаптируется к изменениям и постепенно восполняет кадровые пробелы за счет новых трудовых мигрантов.

В Польше фиксируется постепенное сокращение количества украинцев на рынке труда. Часть граждан Украины возвращается домой, а часть переезжает в страны Западной Европы в поисках более высоких зарплат и лучших условий трудоустройства, сообщает издание WNP.pl.

Как рассказал генеральный директор Worksol Group Михал Солецкий, польские работодатели уже активно ищут замену украинским работникам среди граждан стран Азии и Южной Америки.

По его словам, польский рынок труда достаточно быстро адаптируется к изменениям и постепенно заполняет кадровые пробелы за счет новых трудовых мигрантов.

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Несмотря на отток, граждане Украины по-прежнему составляют наибольшую долю среди иностранцев, работающих в Польше.

По данным на сентябрь 2024 года, официально трудоустроенными были около 779 тысяч украинцев. В то же время их доля на польском рынке труда постепенно уменьшается.

Общее количество иностранцев, работающих в Польше, уже превысило 1,17 млн человек, что почти в шесть раз больше, чем десять лет назад.

В настоящее время в Польше работают примерно 30 тысяч граждан Колумбии и Филиппин. Также растет количество работников из Непала и Индии. Только за первое полугодие 2024 года польские власти выдали более 173 тысяч разрешений на работу, причем большинство из них получили граждане стран за пределами Европы.

Наибольший спрос традиционно сохраняется на работников складов и производственных предприятий, операторов оборудования и персонал для выполнения физической работы.

В издании отмечают, что часть украинцев, уехавших в Западную Европу из-за более высоких заработков, в случае возвращения в Польшу могут столкнуться с изменившимися условиями.

В частности, вакансии, которые ранее занимали украинские работники, уже могут быть заполнены гражданами других государств.

Ситуация с беженцами в Польше

Ранее Польша также обновила правила пребывания для украинцев. С марта 2026 года в стране действуют новые условия относительно статуса PESEL UKR, трудоустройства, доступа к медицине и оформления карты пребывания CUKR сроком на три года.

Кроме того, отдельным категориям украинцев необходимо пройти верификацию документов, чтобы сохранить право на легальное пребывание в стране.

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