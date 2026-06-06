Скандал с подразделением в честь УПА: министр обороны Польши встретился с Будановым

В Варшаве подчеркнули, что партнерство с Украиной не снимает разногласий по поводу исторической памяти и оценки событий Волынской трагедии.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретился с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым. Стороны подняли вопрос о присвоении одному из украинских воинских подразделений имени Украинской повстанческой армии (УПА).

Об этом глава польского оборонного ведомства сообщил 6 сентября в соцсети X. По словам Косиняка-Камыша, Польша и Украина остаются партнерами в сфере безопасности, однако исторические вопросы требуют откровенного диалога.

"Когда речь идет об истории, мы должны говорить друг другу правду, ведь только так мы сможем построить будущее", – подчеркнул польский министр.

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Он отметил, что во время встречи четко озвучил Буданову резкую позицию Варшавы относительно решения о присвоении одному из украинских подразделений ССО имени УПА.

"Память о жертвах Волынской трагедии не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать", – заявил Косиняк-Камыш.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов совершает неанонсированный визит в Польшу, чтобы провести ряд встреч с представителями польских властей. Как пишет польское издание Onet, важным пунктом повестки дня является обсуждение ситуации на линии фронта с главой Министерства национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем.

Также Буданов будет обсуждать с польскими чиновниками вопрос о присвоении одной из частей ВСУ названия в честь УПА. В Польше этот шаг вызвал острую реакцию. Поэтому именно главе ОП поручено возглавить переговорный процесс с Варшавой и найти пути для снижения градуса спора между двумя странами.

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