Удаленная работа ломает психику, особенно у тех, кто живет один, – ученые

Социальные контакты по-прежнему остаются жизненно важными для человека даже в современном мире.

Работа из дома стала трендом во время пандемии коронавируса, а в Украине дополнительным фактором ее распространения стала еще и полномасштабная война. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science, свидетельствует, что такой образ жизни негативно сказывается на психическом здоровье работника.

Авторы сравнили изменения в уровне изоляции и психическом здоровье работников в профессиях, подходящих для удаленной работы (например, программирование, маркетинг), с теми, кто работает в отраслях, требующих физического присутствия (медсестры, механики).

Удаленная работа выросла в четыре раза: с 7% работников в 2019 году до 28% в 2023-м. И как следствие, работники в "удаленных" профессиях стали проводить значительно больше времени в одиночестве.

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Рост изоляции был наиболее сильным среди тех, кто живет один. Вероятность того, что они проведут весь день без какого-либо социального контакта, выросла на 7 процентных пунктов (до 83%). Такие работники не компенсировали отсутствие общения на работе дополнительными встречами с друзьями вечером.

Параллельно ухудшилось психическое здоровье. По шкале Кесслера (K-6) психологический дистресс вырос на 0,1 стандартного отклонения в группе с удаленными профессиями. Увеличение было примерно в два раза больше для тех, кто живет один. Аналогичные тенденции наблюдались по другим показателям: частоте депрессии, обращениям за психологической помощью и назначению антидепрессантов.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что удаленная работа существенно усиливает изоляцию и ухудшает психическое здоровье, особенно у тех, кто живет один", – говорят авторы исследования.

Ученые подчеркивают, что общий уровень психического дистресса в обществе вырос за последние годы, и удаленная работа объясняет примерно треть этого роста.

Исследование не фиксирует подобного ухудшения здоровья среди тех, кто ранее работал в удаленных профессиях, но сейчас не работает, – это подтверждает, что эффект связан именно с условиями труда.

Авторы отмечают, что хотя многие работники предпочитают удаленную работу из-за удобства, они могут недооценивать ее долгосрочные последствия для собственного благополучия. Эти издержки накапливаются постепенно, и их трудно отделить от других жизненных факторов.

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Как писал УНИАН, в современном мире все большее распространение получает такое явление, как "тихие отпуска": люди, работающие удаленно, тайно уезжают на курорты, продолжая работать уже оттуда или лишь имитируя работу. Особенно активно эту практику применяют миллениалы: почти 40% представителей этого поколения хотя бы раз отправлялись в "тихий отпуск", не сообщив об этом руководству.

При этом обычно сотрудники все же не пытаются уклоняться от обязанностей, но боятся сообщать, что работают с курорта, чтобы не выглядеть ленивыми и не ставить под угрозу карьеру. Часто это сопровождается тем, что люди не берут полноценный оплачиваемый отпуск из-за токсичной корпоративной культуры, где сотрудники боятся выглядеть ленивыми.

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