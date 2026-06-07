5 лучших Android-смартфонов для тех, кто не хочет пользоваться ИИ-функциями

В 2026 году практически не осталось смартфонов без искусственного интеллекта – с традиционным интерфейсом и без лишних умных наворотов. Даже недорогие модели получают интеграцию с Gemini, Galaxy AI и другими сервисами.
Обозреватели BGR составили подборку Android-смартфонов, которые не делают ставку на генеративные ИИ-функции. В список вошли как бюджетные модели, так и минималистичные устройства с E Ink-экранами.
Google Pixel 7a
Pixel 7a – последняя модель в линейке Pixel, в которой нет поддержки Gemini Nano на аппаратном уровне. Смартфон использует чип Tensor G2 и остается достаточно быстрым для повседневных задач, однако не предлагает многие фирменные ИИ-функции новых Pixel.
Gemini-приложения при желании можно удалить или отключить. Сегодня Pixel 7a продается на вторичном рынке примерно за $200.
Motorola G Power (2026)
Бюджетный телефон серии Moto G не имеет фирменного сервиса Moto AI. Это значит, что устройство поддерживает ИИ только через облачные приложения, а предустановленные ИИ-сервисы по типу Gemini и ChatGPT можно удалить.
Moto G Power не только не напичкан ненужным программным и аппаратным обеспечением для ИИ, но и предлагает устойчивый корпус, хороший экран и прочную сборку. Розничная цена составляет около 300 долларов.
Samsung Galaxy A16
Один из немногих актуальных устройств Samsung с длительной программной поддержкой и без акцента на Galaxy AI. Привычные ИИ-функции здесь можно отключить, а сам девайс ориентирован на повседневное использование, а не на продвинутые ИИ-сценарии.
При цене около $200 покупатели также получают яркий 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей и батарею 5000 мАч, который легко хватит на весь день.
Minimal Phone
Необычное устройство с E Ink-дисплеем и физической QWERTY-клавиатурой. Работает на Android 14 и поддерживает Google Play, но создано для борьбы с зависимостью от соцсетей и отказа от навязчивых современных функций.
Внутри стоит аккумулятор емкостью 4000 мАч, которого должно хватить на 4 дня работы. Кроме того, телефон получил камеру, поддержку бесконтактных платежей и пять лет обновлений ПО.
Mudita Kompakt
Еще один минималистичный Android-смартфон, который помогает сократить экранное время и избавиться от навязчивых ИИ-функций. Девайс оснащен E Ink-дисплеем с разрешением 800 × 600 и работает на фирменной MuditaOS K, созданной на базе Android.
В отличие от Minimal Phone, на устройстве отсутствуют Google Play Store, Gemini и любые другие сторонние приложения. При этом базовые функции устройства продолжают работать даже без подключения к сети, включая офлайн-карты для навигации.
Пока что ИИ-функции предоставляются бесплатно, но сообщается, что в 2026 года их сделают платными. Apple и Samsung планируют вести специальную подписку на самые топовые функции ИИ. В будущем ее придется оформить, чтобы полноценно пользоваться всеми функциями операционной системы.
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