Чтобы фруктовый сад был здоровым, обработайте его летом после окончания цветения.

Яблони есть почти в каждом саду, но редко остаются здоровыми в течение года без обработки. Растения очень уязвимы перед заболеваниями и вредителями плодовых деревьев. Фитофтороз, парша, мучнистая роса, тля и плодожерка - лишь краткий перечень врагов яблонь. Если вовремя о них не заботится, то весь урожай может сгнить.

Чтобы избежать беды, каждому фермеру стоит запомнить, чем опрыскать яблони летом. Процедура не займет много времени, но зато поможет прогнать из сада всех непрошенных гостей.

Когда проводится обработка яблони от вредителей

Обрабатывать плодовые деревья рекомендуется 4-5 раз за год. Первая процедура проводится ранней весной и направлена на уничтожение яиц насекомых после зимовки. Во второй раз опрыскивание делают при появлении первых молодых листочков.

Затем деревья обрабатывают, когда они начинают цвести. При этом важно отказаться от химических препаратов, поскольку они вредны для пчел. Поэтому на этом этапе перечень того, чем опрыскать яблони, ограничивается народными средствами.

В четвертый раз процедуру проводят в начале лета, когда цветы опали и появились молодые плоды. Это период наибольшей активности насекомых, когда обработки имеют большое значение. При необходимости обработку повторяют через несколько недель.

Обработка яблонь после цветения от вредителей и болезней химикатами

Химические препараты популярны среди дачников за простоту использования и известный состав. В данном случае есть несколько вариантов того, чем обработать яблоню после цветения. Однако перед процедурой важно сделать санитарную обработку - обрезать больные ветки, зачистить ножом зараженные участки коры и сделать побелку.

Затем можно опрыскать ветки, причем делать это лучше ранним утром или поздним вечером. Хорошим средством считается железный купорос, эффективный против грибковых болезней. Раствор готовят из 600 граммов средства и 20 литров воды.

Если ваш сад часто страдает от фитофторы, монилиоза или парши, проблему поможет решить медный купорос. Его разводят до концентрации 1%, то есть 100 граммов порошка на 10 литров воды.

Некоторые дачники при выборе того, чем опрыскать яблони после цветения, останавливаются на готовых препаратах, таких как "Скор", "Актара", "Хорус", "Топаз" или "Биотлин". Химикаты готовят по инструкции производителя. А для повышения урожайности добавляют 20 граммов борной кислоты на 20 литров раствора.

Чем лучше всего опрыскивать яблони из народных средств

Самодельные средства действуют медленнее и менее предсказуемы, зато экологически чистые. Здесь у дачников также есть большой выбор.

С вредными насекомыми очень хорошо борется полынь - мощный естественный инсектицид с неприятным для вредителей запахом. 1 килограмм травы мелко рубят и заливают 3 литрами кипятка. Через 3 суток раствор нужно процедить и развести ещё 10 литрами воды, после чего можно применять.

Если в сад зачастили гусеницы, тля и слизни, избавиться от них поможет табачная пыль. 400 граммов средства заливают ведром теплой воды и настаивают сутки. В раствор добавляют половину бруска хозяйственного мыла, чтобы он лучше держался на ветках.

При грибковых заболеваниях обработка яблонь весной народными средствами проводится с помощью йода. Для этого смешиваем 20 миллилитров аптечного средства и 20 литров воды. Такой смесью можно не только опрыскать ветки, но и полить землю под куст.

