Россияне активизировались возле Гуляйполя: офицер объяснил, возможно ли масштабное наступление

На Гуляйпольском направлении фиксируется наращивание штурмовой активности противника. Об этом в эфире канала "Киев 24" рассказал офицер отдела коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск Сергей Колесниченко.

"Противник осуществляет тактическое давление по всей линии соприкосновения на нашем направлении, действует небольшими штурмовыми группами. Цель – выявление уязвимых участков и улучшение тактического положения противника", – пояснил Колесниченко.

В то же время, согласно данным разведки, отметил он, о масштабном наступлении речи не идет, поскольку инициатива на направлении остается за Силами обороны Украины.

Попытки продвижения врага

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что ожесточенные боевые столкновения в районе Гуляйполя не утихают. Российские захватчики стремятся продвигаться любой ценой, но украинские войска сдерживают их действия.

Так, после "пасхального прекращения огня" российские захватчики постоянно наращивают количество боевых столкновений, обстрелов, ударов дронами и авиацией.

