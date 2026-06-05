Запеченное в духовке куриное филе получится сочным, если правильно его замариновать.

Куриное филе в духовке - вкусное и универсальное мясное блюдо, что не надоедает никогда. Его можно подавать к салатам и гарнирам, а также класть на бутерброды вместо колбасы. Если все сделать правильно, то мясо получится сочным и похожим на буженину, с ароматом пряностей.

Как запечь куриную грудку в духовке, чтобы она была сочной

У многих людей запеченное куриное филе получается пересушенным. Само по себе это мясо содержит очень мало жира, который и дает блюдам сочность. Чтобы не превратить курицу в "подошву", соблюдайте три правила.

Во-первых, мясо обязательно нужно замариновать перед запеканием. Смажьте филе специями или соусом, затем поставьте в холодильник и подождите хотя бы час. За это время приправа пропитает мясные волокна, размягчая их и наполняя приятным вкусом.

Видео дня

Во-вторых, не выкладывайте курицу просто на противень, иначе все соки из мяса просто вытекут. Обязательно заверните грудки в фольгу или пергамент, при чем лучше в два слоя. Таким образом мы создаем барьер, благодаря которому влага не пропадает, а возвращается назад в мясо.

В-третьих, следите за временем и температурой. Курица готовится довольно быстро - от 20 до 40 минут в зависимости от размера. В камере духовки должно быть не более 200°, иначе грудки пересушатся.

Сочное куриное филе в фольге в духовке - подробный рецепт

Чтобы сделать аппетитное филе с золотистой корочкой, подготовьте такие ингредиенты:

две куриные грудки;

две столовые ложки подсолнечного масла;

три столовые ложки кетчупа;

две столовые ложки сметаны;

столовая ложка горчицы;

чайная ложка мёда;

чайная ложка сушеного чеснока;

щепотка специй для курицы.

Также вам понадобится фольга или пергамент.

Мясо промойте под краном и очистите от жирных прожилок. В миске смешайте все продукты, необходимые для соуса. При желании можно также добавить натертый свежий чеснок. Щедро смажьте филе маринадом со всех сторон.

Рассказывая о том, как запечь куриное филе, чтобы оно было сочным, мы объяснили важность маринования. Поэтому смазанные соусом грудки спрячьте в контейнер и положите в холодильник на 2-3 часа, чтобы они хорошо пропитались.

Разогрейте духовку до 180°. Заверните курицу в фольгу или пергамент в два слоя. Барьер должен быть плотным и не пропускать жидкость. Запекайте куриное филе в фольге в духовке 20 минут. Затем разверните фольгу и пеките ещё 15 минут, чтобы мясо получило аппетитную корочку.

Также грудки можно готовить в аэрогриле - в таком случае покрывать их фольгой не надо, но в середине приготовления нужно перевернуть на другую сторону.

Вас также могут заинтересовать новости: