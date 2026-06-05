Куриное филе в духовке - вкусное и универсальное мясное блюдо, что не надоедает никогда. Его можно подавать к салатам и гарнирам, а также класть на бутерброды вместо колбасы. Если все сделать правильно, то мясо получится сочным и похожим на буженину, с ароматом пряностей.
Как запечь куриную грудку в духовке, чтобы она была сочной
У многих людей запеченное куриное филе получается пересушенным. Само по себе это мясо содержит очень мало жира, который и дает блюдам сочность. Чтобы не превратить курицу в "подошву", соблюдайте три правила.
Во-первых, мясо обязательно нужно замариновать перед запеканием. Смажьте филе специями или соусом, затем поставьте в холодильник и подождите хотя бы час. За это время приправа пропитает мясные волокна, размягчая их и наполняя приятным вкусом.
Во-вторых, не выкладывайте курицу просто на противень, иначе все соки из мяса просто вытекут. Обязательно заверните грудки в фольгу или пергамент, при чем лучше в два слоя. Таким образом мы создаем барьер, благодаря которому влага не пропадает, а возвращается назад в мясо.
В-третьих, следите за временем и температурой. Курица готовится довольно быстро - от 20 до 40 минут в зависимости от размера. В камере духовки должно быть не более 200°, иначе грудки пересушатся.
Сочное куриное филе в фольге в духовке - подробный рецепт
Чтобы сделать аппетитное филе с золотистой корочкой, подготовьте такие ингредиенты:
- две куриные грудки;
- две столовые ложки подсолнечного масла;
- три столовые ложки кетчупа;
- две столовые ложки сметаны;
- столовая ложка горчицы;
- чайная ложка мёда;
- чайная ложка сушеного чеснока;
- щепотка специй для курицы.
Также вам понадобится фольга или пергамент.
Мясо промойте под краном и очистите от жирных прожилок. В миске смешайте все продукты, необходимые для соуса. При желании можно также добавить натертый свежий чеснок. Щедро смажьте филе маринадом со всех сторон.
Рассказывая о том, как запечь куриное филе, чтобы оно было сочным, мы объяснили важность маринования. Поэтому смазанные соусом грудки спрячьте в контейнер и положите в холодильник на 2-3 часа, чтобы они хорошо пропитались.
Разогрейте духовку до 180°. Заверните курицу в фольгу или пергамент в два слоя. Барьер должен быть плотным и не пропускать жидкость. Запекайте куриное филе в фольге в духовке 20 минут. Затем разверните фольгу и пеките ещё 15 минут, чтобы мясо получило аппетитную корочку.
Также грудки можно готовить в аэрогриле - в таком случае покрывать их фольгой не надо, но в середине приготовления нужно перевернуть на другую сторону.