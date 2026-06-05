Шторы из тюля раньше были почти в каждом доме, и помимо основного назначения их можно использовать и иначе.

У любых хозяев в доме часто накапливаются вещи, которые кажутся ненужными, хотя на самом деле могут еще пригодиться. Тюль - полупрозрачная ткань, часто используемая для гардин и занавесок - как раз относится к таким материалам: он достаточно прочный, но при этом легкий, что делает его подходящим для самых разных задач.

Рассмотрим, что сшить из старого тюля и как его применить в быту, чтобы не выбрасывать.

Что можно сделать из старого тюля - советы для дома

Старый тюль удобно использовать для простых хозяйственных задач. Например, из него легко сшить мешки для стирки деликатных вещей, чтобы защищать белье, колготки и тонкие ткани, при этом обходится такое применение дешевле магазинных аналогов.

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По тому же принципу получаются удобные мешочки для хранения лука, чеснока, сухофруктов и трав, так как ткань хорошо пропускает воздух и помогает продуктам дольше оставаться свежими.

Еще из того, что можно сделать из старого тюля своими руками, стоит выделить самые обычные кухонные инструменты, например, марлю для процеживания или сушки фруктов и зелени.

На даче тюль часто используют как легкое укрытие для грядок и кустов: он защищает растения от птиц и сильного ветра, немного смягчает жару и при этом не препятствует ни воздухообмену, ни проникновению влаги.

Что можно сшить из старого тюля - как его использовать

Если ткань достаточно плотная, она может заменить москитную сетку на окнах или балконе, особенно в дачных домах. При этом тюль также используют просто для притенения окон: он рассеивает свет и делает освещение мягче, полностью не затемняя комнату.

Куда можно использовать старый тюль в интерьере - долго думать не приходится: его можно превратить в балдахин, особенно для детских комнат, а также использовать для оформления шкафов и открытых полок в виде легких занавесок.

Кстати, раньше тюль часто использовали как подзор (обшивку по краям кровати), и сегодня этот прием снова становится популярным как элемент уютного домашнего дизайна.

Из красивого белого тюля можно шить подарочные мешочки, а достаточно плотные куски подойдут для салфеток и подставок под посуду, а также для легких декоративных скатертей, чтобы немного разнообразить сервировку. Такие детали особенно хорошо смотрятся на даче, веранде или на балконе.

В крайнем случае, если вы не знаете, что получается из остатков тюля - что делать с самой тканью или с ее нитками - их можно просто вложить в сбившуюся подушку, чтобы вернуть ей форму и мягкость, а небольшие кусочки использовать как тряпку для удаления пыли.

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