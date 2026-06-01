В Украине существует специальная надбавка к пенсии для жителей горных населенных пунктов.

Территории, расположенные в Карпатах, отличаются суровыми климатическими условиями и длинными зимами. Поэтому украинцам, проживающим в таких населенных пунктах, может быть назначена специальная горная пенсия в Украине. Размер таких выплат увеличивается на 20%, что может быть существенным для пенсионера.

Стоит помнить, что доплата не назначается автоматически – лицу необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд. Некоторые украинцы, которым может быть начислена горная надбавка к пенсии в 2026 году, не знают об этой льготе и недополучают выплаты.

Горная надбавка к пенсии 2026 – кто ее получит

Как сообщает Министерство социальной политики, повышенную пенсию могут получить жители или работники горных населенных пунктов.

Порядок начисления горной надбавки к пенсии в 2026 году предусматривает следующие требования к пенсионеру:

проживает или работает в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд;

не уплачивает ЕСВ в другом населенном пункте, кроме горного;

не находился за границей более шестидесяти дней подряд в последние три месяца (за исключением лиц, у которых были уважительные причины для выезда).

Надбавку также могут оформить переселенцы. Если требования были нарушены и горная пенсия больше не выплачивается, ее можно возобновить в будущем.

Полный перечень населенных пунктов, которые считаются горными, содержится в Постановлении Кабмина №647. Они находятся в четырех областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой.

Как начисляют горную надбавку к пенсии

Чтобы оформить надбавку 20% к пенсии, нужно обратиться в Пенсионный фонд. В статье 5 Закона Украины "О статусе горных населенных пунктов" говорится, что жители таких сел и городов могут получить горное удостоверение в местном совете. Его нужно приложить к заявлению о назначении доплаты.

ПФУ проведет внутреннюю проверку на соответствие лица требованиям и проверит факт проживания в горной местности. После успешного прохождения гражданину назначат доплату.

Повышенные пенсии – это не единственное, что дает горное удостоверение. На 20% также увеличиваются любые государственные выплаты и стипендии, поэтому молодежь тоже может воспользоваться льготой.

Кому не предоставляется горная доплата к пенсии

В доплате откажут, если лицо уже получает пенсию в негорном населенном пункте. Также отказ возможен за нарушение трех вышеупомянутых требований. Кроме того, надбавка к пенсии за проживание в горной местности прекращается, если человек прописан в горной местности, но фактически там не проживает.

