Российский олигарх посещал Киев и встречался с Зеленским, – Гончаренко

По словам депутата, Путин, отвечая на письмо Зеленского, впервые упомянул о визите в Киев одного из российских бизнесменов.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского с российским олигархом в Киеве.

Об этом Гончаренко написал в своем Telegram-канале, комментируя заявление главы Кремля Владимира Путина, сделанное во время Петербургского международного экономического форума.

По словам депутата, Путин, отвечая на письмо Зеленского, впервые упомянул о визите в Киев одного из российских бизнесменов. Российский лидер заявил, что олигарх якобы прибыл в украинскую столицу по приглашению президента Украины и посетил его резиденцию 21 мая.

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Гончаренко утверждает, что такая встреча действительно могла состояться. По его информации, речь идет именно о Романе Абрамовиче. Нардеп также заявил, что российский бизнесмен якобы приезжал в Киев для встречи с Зеленским и передачи информации между украинской и российской сторонами.

Возможность переговоров Зеленского и Путина – последние новости

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что отказ российского диктатора от прямых переговоров с президентом Украины обернется для Путина плохими последствиями для россиян. Министр МИД утверждает, что российский лидер упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны.

Несколько дней назад Зеленский написал первое за время полномасштабной войны открытое письмо Путину. В нем украинский лидер призывает завершить войну и перейти к прямым переговорам на уровне лидеров. Зеленский напомнил, что 26 лет назад украинцы положительно относились к лидеру Кремля, однако, по его словам, "это уже в прошлом".

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