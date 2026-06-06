В Украине начали массово снижать цены на популярный салатный овощ: сколько стоит килограмм

Отмечается, что фермерам не удалось удержать высокие цены.

Цены в Украине на помидоры снижаются. На рынок начала массово поступать продукция из летних теплиц, что и привело к ее удешевлению практически на всей территории страны.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что в сложившихся условиях попытки фермеров удержать цены на прежнем уровне сопровождались снижением сбыта.

Таким образом, на сегодняшний день крупные тепличные комбинаты отгружают помидоры по 90–130 гривни за килограмм, что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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Отмечается, что такая тенденция традиционна для начала сезона томатов. Аналитики указали, что в аналогичный период прошлого года помидоры поступали в продажу в среднем на 37% дешевле, чем сегодня.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

В Varus овощ можно купить по 99,90 грн/кг, но это цена со скидкой.

В АТБ томаты отдают по 113,89 грн/кг также со скидкой.

При этом в Сильпо цены стартуют от 116 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Оптовые цены на огурцы от украинских тепличных комбинатов продолжают снижаться. Сейчас овощ продается в среднем на 17% дешевле, чем неделей ранее.

При этом продолжают стремительно снижаться цены на капусту нового урожая – в среднем на 22% дешевле, чем неделей ранее.

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