Названы 10 главных смартфонов 2026 года: от бюджетных моделей до флагманов

Журналисты протестировали все главные новинки, выпущенные за последний год, и составили ультимативный топ под разный бюджет и запросы.

В 2026 году рынок смартфонов стал еще более конкурентным: нет одного универсального лидера – разные модели выигрывают в разных категориях. Поэтому выбор зависит прежде всего от того, что для пользователя важнее всего.

Редакция Tech Advisor протестировала десятки моделей Apple, Samsung и других брендов, оценивая их в реальных условиях: от игровых нагрузок до автономности и качества камер. На основе этих тестов составлен рейтинг лучших смартфонов 2026 года.

Google Pixel 10 Pro XL – лучший смартфон 2026 года. Он выделяется премиальным дизайном, лучшим экраном в индустрии, "умной" камерой и долгой программной поддержкой. Среди минусов – крупные размеры и высокая цена.

– лучший смартфон 2026 года. Он выделяется премиальным дизайном, лучшим экраном в индустрии, "умной" камерой и долгой программной поддержкой. Среди минусов – крупные размеры и высокая цена. Oppo Find X9 Pro – лучший камерофон. Флагман из Китая получил один из самых продвинутых камерных модулей на рынке, огромный аккумулятор и качественный дисплей. Но цена остается высокой, а срок обновлений короче, чем у конкурентов.

– лучший камерофон. Флагман из Китая получил один из самых продвинутых камерных модулей на рынке, огромный аккумулятор и качественный дисплей. Но цена остается высокой, а срок обновлений короче, чем у конкурентов. Galaxy S26 Ultra – лучший софт. Флагман от Samsung выделяется программными возможностями, встроенными AI-функциями и дополнительными инструментами безопасности. А получать обновления Android он будет вплоть до 2033 года.

– лучший софт. Флагман от Samsung выделяется программными возможностями, встроенными AI-функциями и дополнительными инструментами безопасности. А получать обновления Android он будет вплоть до 2033 года. Лучший iPhone – iPhone 17. Базовый iPhone наконец получил экран с частотой 120 Гц, увеличенный объем памяти и автономность Pro-моделей. Однако часть ИИ-функций пока работает нестабильно, а камера почти не изменилась.

– iPhone 17. Базовый iPhone наконец получил экран с частотой 120 Гц, увеличенный объем памяти и автономность Pro-моделей. Однако часть ИИ-функций пока работает нестабильно, а камера почти не изменилась. OnePlus 15 – лучший по производительности. OnePlus 15 делает ставку на максимальную скорость работы, отличную автономность и сверхбыструю зарядку. Минус – камеры уступают флагманам конкурентов.

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Xiaomi 17 Ultra – альтернатива iPhone и Samsung. Смартфон делает ставку на продвинутую систему камер с упором на ночную съемку и портреты, а также флагманскую производительность. Однако цена может отпугнуть.

– альтернатива iPhone и Samsung. Смартфон делает ставку на продвинутую систему камер с упором на ночную съемку и портреты, а также флагманскую производительность. Однако цена может отпугнуть. Galaxy S25 FE – лучший телефон среднего класса. Смартфон получил качественный AMOLED-экран, хорошую автономность и фирменные AI-функции Samsung, но по камере и производительности уступает полноценным флагманам серии S25.

– лучший телефон среднего класса. Смартфон получил качественный AMOLED-экран, хорошую автономность и фирменные AI-функции Samsung, но по камере и производительности уступает полноценным флагманам серии S25. iPhone 17 Pro Max – лучший премиальный iPhone. Он оснащен большим дисплеем с высокой яркостью, топовым процессором Apple и улучшенной системой камер с акцентом на видео. Главные минусы – высокая цена и крупные габариты устройства.

Xiaomi 17 – лучший компактный флагман. Устройство предлагает один из лучших аккумуляторов в классе и очень яркий, но при этом компактный 6,3-дюймовый экран. Хотя программная оболочка остается спорной для части пользователей.

– лучший компактный флагман. Устройство предлагает один из лучших аккумуляторов в классе и очень яркий, но при этом компактный 6,3-дюймовый экран. Хотя программная оболочка остается спорной для части пользователей. CMF Phone 2 Pro – лучший бюджетный телефон. Модель выделяется необычным дизайном c разборным корпусом, базовым, но стабильным набором функций и достаточной производительностью. При цене $200 как таковых минусов у него нет.

Ранее в интернете появился список iPhone, которые смогут обновиться до iOS 27. По данным утечки, Apple собирается прекратить поддержку сразу четырех популярных моделей.

УНИАН публиковал полный список гаджетов, которые получат Android 17. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш смартфон новую прошивку – есть ли смысл ждать апдейта или, возможно, пора задуматься об апгреде.

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