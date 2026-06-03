Размер выплат при 10 годах стажа будет небольшим.

Каждому пенсионеру известно, что размер будущей пенсии зависит от количества проработанных лет: чем больше стаж, тем выше шанс на хорошую сумму выплат. У тысяч украинцев наработан стаж 10 лет - какая будет пенсия в таком случае, интересует многих. Однако такой показатель считается небольшим, а следовательно, сумма выплат не будет высокой.

Сколько нужно стажа для пенсии в Украине в 2026 году

Пенсию по возрасту в Украине получают не все пожилые люди, а лишь те, кто имеет достаточно стажа. Конкретный показатель зависит от возраста пенсионера. При этом в данном случае нет различий относительно того, сколько стажа нужно для пенсии в Украине мужчине и женщине. На 2026 год при достижении 60 лет требуется проработать хотя 33 года, 63 - 23 года, а в 65 - 15 лет. В будущем эти требования вырастут.

Какая будет пенсия, если трудовой стаж 10 лет

Как уже сказано выше, даже в 65-летнем возрасте, когда требования к стажу самые низкие, десяти лет будет недостаточно для назначения пенсии. Поэтому выплаты при таком количестве лет работы не выплачиваются.

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Если у вас стаж 10 лет, то вместо стандартной пенсии по возрасту вам может быть назначена социальная пенсия. Она предоставляется лицам, которые достигли 65 лет и нигде не работают. Размер такой помощи составляет 2595 гривень в 2026 году, а обращаться за ней нужно не в Пенсионный фонд, а в органы соцзащиты.

При желании вы можете докупить стаж для пенсии в Украине. В данном случае "приобрести" стоит 5 лет, чтобы получить возможность выйти на заслуженный отдых в 65 лет.

Однако такая процедура не является бесплатной. Перед покупкой стоит посчитать, сколько стоит год стажа в Украине в вашем конкретном случае. Может оказаться, что докупать года невыгодно, ведь сумма получится гораздо выше, чем совокупность будущих пенсий.

Есть и другой способ "добрать" минимальный стаж для пенсии в Украине. Для этого стоит подумать, не было ли у вас других периодов, которые засчитываются в страховой стаж. Это, к примеру, может быть декрет, служба в армии, уход за недееспособным родственником или обучение в вузе до 2004 года. Хоть это не официальное трудоустройство, но за перечисленные периоды уплачиваются страховые взносы. А это значит, что за них вам могут засчитать дополнительный стаж, которого хватит для назначения пенсии.

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