Будут блестеть, как новые: лучшие способы почистить хромированные поверхности

Чистый хром сияет, как зеркало. Хотя такая отделка придает смесителям в ванной и кухонной фурнитуре элегантный и изысканный вид, но она быстро пачкается и становится тусклой.
Издание Southern living пишет, что хромовое покрытие подвержено появлению царапин, потере блеска и образованию пятен, если за ним не ухаживать. С помощью нескольких ингредиентов можно безопасно очистить хромированные поверхности, не повредив покрытие.
Быстрая очистка для ежедневного ухода
- Смешайте несколько капель мягкого средства для мытья посуды с теплой водой.
- Окуните мягкую тряпку или губку в мыльную воду.
- Аккуратно протрите хромированную поверхность, чтобы удалить отпечатки пальцев, пыль и легкие пятна.
- Промойте чистой влажной тряпкой.
- Немедленно вытрите насухо салфеткой из микрофибры, чтобы не осталось водяных пятен.
Глубокая чистка от пятен и налета
С помощью уксуса:
- Смешайте в пульверизаторе равные части обычного уксуса и чистой воды.
- Распылите раствор на хром.
- Оставьте на 2–5 минут.
- Хорошо промойте водой или протрите влажной тканью.
- Тщательно высушите.
С помощью пищевой соды:
- Сделайте пасту из пищевой соды и небольшого количества воды. Положите ½ столовой ложки пищевой соды в миску и медленно добавляйте воду, пока не получится паста. Добавьте больше пищевой соды или воды по мере необходимости, чтобы покрыть очищаемую поверхность.
- Нанесите пасту на пятна или налет.
- Аккуратно потрите мягкой тканью или губкой.
- Смойте водой.
- Вытрите насухо салфеткой из микрофибры.
Чем можно убрать ржавчину на хроме
С помощью алюминиевой фольги:
- Окуните кусочек алюминиевой фольги в воду или в раствор, состоящий наполовину из воды и наполовину из уксуса.
- Аккуратно потрите фольгой ржавые пятна.
- Протрите чистую поверхность мягкой тканью. Если остались следы средства, воспользуйтесь влажной тканью, а затем высушите.
- Хорошо высушите, чтобы удалить остатки жидкости и придать хромированной поверхности блеск.
С помощью пасты из пищевой соды:
- Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста.
- Нанесите пасту на заржавевший участок.
- Оставьте на 15–25 минут.
- Аккуратно потрите мягкой салфеткой из микрофибры.
- Хорошо смойте остатки пасты.
- Полностью высушите, чтобы удалить пятна и закрепить блеск.
Чем нельзя чистить хромированные детали
При чистке хромированных поверхностей в домашних условиях следует избегать использования абразивных материалов, таких как стальная вата, жесткие щетки, а также сильных чистящих средств, например, отбеливателя.
"Они могут поцарапать или стереть хромированное покрытие, а поврежденное покрытие восстановить очень сложно", – предупреждает профессиональная уборщица Жаклин Стейн.
Как часто чистить хромированные элементы
Быстрая протирка раз в неделю сохранит их блеск и предотвратит накопление грязи. Если у вас есть места, которые используются чаще, например, смесители, попробуйте чистить их два раза в неделю или просто вытирайте их насухо по мере необходимости, чтобы избежать появления пятен.
Ранее УНИАН писал, как очистить герметик в ванной от плесени.