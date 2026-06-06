Будут блестеть, как новые: лучшие способы почистить хромированные поверхности

Хромированные поверхности красивы, но слишком быстро пачкаются.

Чистый хром сияет, как зеркало. Хотя такая отделка придает смесителям в ванной и кухонной фурнитуре элегантный и изысканный вид, но она быстро пачкается и становится тусклой.

Издание Southern living пишет, что хромовое покрытие подвержено появлению царапин, потере блеска и образованию пятен, если за ним не ухаживать. С помощью нескольких ингредиентов можно безопасно очистить хромированные поверхности, не повредив покрытие.

Быстрая очистка для ежедневного ухода

Смешайте несколько капель мягкого средства для мытья посуды с теплой водой. Окуните мягкую тряпку или губку в мыльную воду. Аккуратно протрите хромированную поверхность, чтобы удалить отпечатки пальцев, пыль и легкие пятна. Промойте чистой влажной тряпкой. Немедленно вытрите насухо салфеткой из микрофибры, чтобы не осталось водяных пятен.

Глубокая чистка от пятен и налета

С помощью уксуса:

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Смешайте в пульверизаторе равные части обычного уксуса и чистой воды. Распылите раствор на хром. Оставьте на 2–5 минут. Хорошо промойте водой или протрите влажной тканью. Тщательно высушите.

С помощью пищевой соды:

Сделайте пасту из пищевой соды и небольшого количества воды. Положите ½ столовой ложки пищевой соды в миску и медленно добавляйте воду, пока не получится паста. Добавьте больше пищевой соды или воды по мере необходимости, чтобы покрыть очищаемую поверхность. Нанесите пасту на пятна или налет. Аккуратно потрите мягкой тканью или губкой. Смойте водой. Вытрите насухо салфеткой из микрофибры.

Чем можно убрать ржавчину на хроме

С помощью алюминиевой фольги:

Окуните кусочек алюминиевой фольги в воду или в раствор, состоящий наполовину из воды и наполовину из уксуса. Аккуратно потрите фольгой ржавые пятна. Протрите чистую поверхность мягкой тканью. Если остались следы средства, воспользуйтесь влажной тканью, а затем высушите. Хорошо высушите, чтобы удалить остатки жидкости и придать хромированной поверхности блеск.

С помощью пасты из пищевой соды:

Смешайте пищевую соду с небольшим количеством воды, чтобы получилась густая паста. Нанесите пасту на заржавевший участок. Оставьте на 15–25 минут. Аккуратно потрите мягкой салфеткой из микрофибры. Хорошо смойте остатки пасты. Полностью высушите, чтобы удалить пятна и закрепить блеск.

Чем нельзя чистить хромированные детали

При чистке хромированных поверхностей в домашних условиях следует избегать использования абразивных материалов, таких как стальная вата, жесткие щетки, а также сильных чистящих средств, например, отбеливателя.

"Они могут поцарапать или стереть хромированное покрытие, а поврежденное покрытие восстановить очень сложно", – предупреждает профессиональная уборщица Жаклин Стейн.

Как часто чистить хромированные элементы

Быстрая протирка раз в неделю сохранит их блеск и предотвратит накопление грязи. Если у вас есть места, которые используются чаще, например, смесители, попробуйте чистить их два раза в неделю или просто вытирайте их насухо по мере необходимости, чтобы избежать появления пятен.

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