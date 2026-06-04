Рассказываем, когда в этом году у пап "профессиональный" праздник и что подарить на День отца.

День отца - один из немногих праздников, который не требует пышных застолий и дорогих подарков, но каждый раз напоминает о главном.

В этом году, как и ранее, он "звучит" особенно пронзительно: тысячи украинских пап сейчас на фронте, и для многих детей это повод написать на передовую или тихо почтить тех, кто уже не вернется.

Рассказываем, когда День отца в Украине в 2026 году, как появился этот праздник и что подарить папе.

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Как появился День отца - история праздника

История этого душевного праздника началась не с государственного решения, а с личной истории одной женщины.

В 1909 году американка Сонора Смарт Додд из города Спокан в штате Вашингтон, сидела на церковной службе по случаю Дня матери и подумала: а почему у отцов нет своего праздника?

Ее отец, Уильям Смарт, остался один с шестью детьми после того, как жена умерла во время родов. Он воспитывал их сам - на ферме, без лишних слов и жалоб. Именно ему Сонора хотела сказать спасибо - и именно ради этого она добилась, чтобы появился этот праздник.

Впервые День отца отметили 19 июня 1910 года. Эта идея разошлась по стране, но официальный статус дата получила только спустя десятилетия - в 1972 году президент США Ричард Никсон сделал ее национальным праздником. Со временем его подхватил весь мир - сегодня в Международный день отца поздравляют пап в Великобритании, Франции, Нидерландах, Китае, Японии и десятках других стран.

Какого числа День отца в Украине в 2026 году

В Украине праздник официально учредили в 2019 году - соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.

День отца Украина отмечает вместе с многими другими странами – в третье воскресенье июня. Дата не фиксированная, она каждый год сдвигается.

В 2026 году праздник приходится на 21 июня.

День отца 2026 не является государственным выходным, а в условиях военного положения дополнительные дни отдыха и вовсе не предусмотрены. Но это, пожалуй, один из немногих дней в году, когда за суетой важно остановиться и сказать папе то, что обычно остается невысказанным.

Как отмечают День отца в Украине и что подарить папе

Особого ритуала нет - и в этом, пожалуй, вся суть. Кто-то накрывает праздничный стол и собирает семью. Кто-то вывозит папу на природу, устраивает барбекю или просто долгую прогулку. Дети постарше звонят, пишут тёплые сообщения в мессенджерах, публикуют совместные фото в соцсетях.

В 2026 году праздник приобретает особое звучание: тысячи украинских отцов сейчас на фронте. Для многих детей это повод не просто поздравить папу, но и написать на передовую, напомнить, что ждут и помнят. А тех отцов, которые уже не вернутся - почтить.

Что подарить на День отца? Универсального ответа нет, но есть несколько идей, которые работают лучше любой купленной вещи:

приготовьте папе праздничный ужин - пусть в этот день он просто сидит и наслаждается;

вспомните забытую семейную традицию - фильм, который всегда смотрели вместе, места, где вы вместе гуляли;

уделите папе свое "драгоценное" время - пусть он вам расскажет о детских мечтах, армии, первой работе, чем он гордится;

сделайте за папу что-то - почините кран, помойте машину, разберите гараж или настройте ему телефон и т. п.

Если же захотите что-то подарить из материального, то лучше всего ориентироваться на его увлечения - чтобы подарок на День отца был и полезным, и для души.

Ранее мы также рассказывали, какие праздники в Украине будут в июне 2026 и сколько будем отдыхать.

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