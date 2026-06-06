'Горжусь': жених-воин Соломии Витвицкой публично обратился к ней

Алексей также поздравил коллег своей возлюбленной с праздником.

Жених-воин известной украинской телеведущей Соломии Витвицкой поздравил ее с особым праздником.

Сегодня, 6 июня, отмечается День журналиста. По случаю профессионального праздника Алексей Ситайло опубликовал скриншот из репортажа Соломии на телевидении и публично обратился к ней.

"Любимая, поздравляю тебя с Днем журналиста! Невероятно тобой горжусь, потому что твоя профессия – это гораздо больше, чем новости, тексты или сюжеты. Это умение находить правду, замечать важное, рассказывать истории людей и делать этот мир немного понятнее. Я искренне восхищаюсь твоим талантом, настойчивостью и любовью к своему делу. Поздравляю также всех твоих коллег и всех, кто имеет отношение к журналистике", – написал Алексей в Instagram.

Видео дня

Сама же Витвицкая позже поблагодарила в комментариях своего возлюбленного, от которого ждет первенца.

Напомним, ранее беременная Соломия Витвицкая раскрыла пол будущего ребенка. 45-летняя звезда телевидения скоро станет мамой.

Вас также могут заинтересовать новости: