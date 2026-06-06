Крым в полублокаде: ВСУ взяли под огневой контроль дорогу на Чонгар

Так называемый сухопутный мост в Крым фактически больше не функционирует.

Украинские дроны взяли под фактический огневой контроль важный логистический маршрут оккупантов на оккупированном юге – дорогу из Мелитополя в Крым. Об этом сообщил в Facebook 3-й отдельный полк Сил спецопераций ВСУ имени князя Святослава Храброго.

"Дроны подразделения Сил специальных операций уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь – Чонгар. В результате уже затруднена логистика в части снабжения армии РФ и топлива на полуостров", – говорится в сообщении.

Спецназовцы добавили, что "это только начало" и продолжение не заставит себя ждать.

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Логистическая война

Как писал УНИАН, в мае министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Украина начала операцию по уничтожению российской логистики на оккупированных территориях. По словам экспертов, систематические удары по автодорогам на оккупированном юге создали реальные проблемы для россиян в прифронтовой зоне и в оккупированном Крыму.

Теперь оккупанты пытаются повторить украинскую тактику, начав симметричные атаки на украинские автодороги в прифронтовой зоне. В частности, сообщается об атаках на автотранспорт на трассе Харьков – Сумы.

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