Как просто удалить жир с кухонных поверхностей: способы, для которых не нужна щетка

Средства для уборки на кухне можно купить в магазине или приготовить самостоятельно.

Борьба с жиром на кухне - одно из самых сложных действий при уборке. На варочных поверхностях, вытяжках, фартуках и даже шкафах постоянно образуется липкая пленка. Сайт Southern Living рассказал, как обезжирить каждую поверхность.

Коммерческие обезжиривающие средства легко растворяют въевшуюся жирную грязь и липкие вещества.Но мощные обезжиривающие средства не следует использовать на пористых поверхностях, алюминии, окрашенных поверхностях или виниле. Есть также нетоксичные средства для большинства герметичных поверхностей (хотя их не рекомендуется использовать на лакированных поверхностях или коже). В целом, не следует использовать коммерческие обезжиривающие средства на чувствительных поверхностях, таких как виниловые полы. Всегда проверяйте состав на бутылке, чтобы убедиться в безопасности распыления на ваши поверхности, и протестируйте средство на незаметном участке, если вы не уверены.

Можно приготовить домашнее обезжиривающее средство из продуктов, имеющихся на кухне. Используйте смесь горячей воды, небольшого количества моющего средства для посуды, небольшого количества белого уксуса и чайной ложки пищевой соды. Увеличьте количество ингредиентов в воде вдвое, если хотите удалить действительно стойкий жир. Вы можете приготовить это средство на плите, предварительно нагрев воду в небольшой кастрюле. Если вы предпочитаете приятный цитрусовый аромат, используйте свежевыжатый лимонный сок вместо уксуса.

Видео дня

Как обезжирить плиту

Сначала протрите остатки пищи тряпкой, смоченной в мыльной воде. Затем снимите жирные горелки и решетки и замочите их в горячей мыльной воде в раковине.

Распылите на плиту обезжиривающее средство, оставьте на 10-15 минут, а затем протрите мягкой салфеткой из микрофибры или губкой.

Если пятна особенно стойкие, то нанесите пасту из пищевой соды и воды, оставьте на 10 минут, а затем вытрите. Это же необходимо сделать для очистки дверцы духовки.

После замачивания промойте горелки и решетки, затем ополосните и высушите, прежде чем устанавливать их на место.

Жир может стекать по бокам или даже под отдельно стоящую плиту. Если вы не можете протереть пол шваброй, выдвигайте плиту пару раз в год, чтобы протереть боковые стороны и получить доступ к полу под ней.

Как обезжирить вытяжку

На вытяжке в основном скапливается жир на кухне. Чистить ее желательно ежемесячно. Раз в месяц снимайте решетки и фильтры и замачивайте их в горячей мыльной воде в раковине.

Протрите лопасти вентилятора и внешнюю поверхность кожуха обезжиривающим средством или горячей мыльной водой. Для удаления стойких пятен используйте пасту из пищевой соды.

Протрите остатки мыльной воды мягкой тканью, двигаясь по направлению волокон, чтобы отполировать и придать блеск нержавеющей стали.

Промойте решетки и фильтры в раковине губкой, при необходимости используя нейлоновую щетку для удаления присохших загрязнений. Промойте их и установите обратно в вытяжку.

Как обезжирить стены и кухонные фартуки

Плиточные фартуки можно чистить большинством покупных обезжиривающих средств, но для уверенности сначала проверьте этикетку. Вы также можете протереть эти поверхности самодельным обезжиривающим средством. Дайте средству поработать в течение 10-15 минут, а затем протрите чистой влажной тканью.

Также, перед распылением обезжиривающих средств на окрашенные стены, проверьте этикетку. Большинство стен можно безопасно протереть мыльной водой или самодельным обезжиривающим средством, если краска имеет некоторый блеск. Используйте мягкую ткань или губку и будьте осторожны, не трите слишком сильно. Матовая краска не выдерживает трения.

Как обезжирить кухонные шкафы

Жир также скапливается на кухонных шкафах, и вы можете почувствовать липкость раньше, чем увидите ее. Чтобы предотвратить скопление жира, протирайте дверцы шкафов еженедельно мягкой тканью, смоченной мыльной водой.

Для удаления присохшего жира попробуйте использовать самодельное обезжиривающее средство или мягкое кухонное чистящее средство. Избегайте использования агрессивных средств на деревянных шкафах, расписанных вручную или покрытых лаком. Также лучше перестраховаться и с мебелью, окрашенной на заводе. Не оставляйте влагу на шкафах, это может привести к их повреждению. Сразу после чистки вытрите шкафы насухо.

Как отмыть плиту из стеклокерамики

Напомним, что чистить стеклокерамическую плиту нужно холодной. Очень важно подобрать средство, которое подходит для мытья именно стеклокерамической поверхности. Не стоит даже думать над тем, как очистить стеклокерамическую плиту содой, поскольку это вещество – абразив, оно способно повредить прибор. Также нельзя использовать для мытья средства с аммиаком и жесткие кухонные губки.

Вас также могут заинтересовать новости: