Православный праздник сегодня в народе называют Ларинов день.

6 июня по новоюлианскому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Илариона Далматского - святого, который мужественно отстаивал почитание икон.

С этим днем связаны не только церковные традиции, но и народные поверья о достатке, семейном благополучии и счастливой судьбе.

О чем молятся преподобному Илариону, какие обычаи и запреты существуют в этот день, а также какой сегодня праздник в церкви отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

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Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

6 июня православные, согласно новому церковному календарю, чтят память преподобного Илариона Далматского.

Он родился в благочестивой семье, которая воспитывала его в добродетели и наставляла в Священном Писании. В 20 лет Иларион принял монашеский постриг, а позже перешел в Далматскую обитель, где принял великую схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита. В монастыре его рукоположили в пресвитеры.

После смерти игумена братия хотела избрать Илариона настоятелем, но он тайно уехал в Византию. Позднее патриарх Никифор убедил его принять игуменство, и святой управлял монастырем восемь лет.

В 813 году, во времена правления Льва Армянина, преподобный Иларион отказался хулить святые иконы и обличил императора в ереси. За это святого заключили в темницу, где он терпел голод, жажду и многочисленные мучения. Льва Армянина постигла Божия кара - он был убит своими же воинами в храме, там, где ранее отвергал почитание икон. Святого освободили, и Иларион поселился в уединенной келье.

Согласно преданию, святой сподобился видеть ангелов, которые возносили на небеса душу преподобного Феодора Студита. Умер Иларион в 845 году.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

6 июня также чтят преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие, придерживающиеся юлианского (старого) календаря.

Обычаи дня, что нельзя делать сегодня

К святому Илариону обращаются с молитвами об укреплении веры, стойкости в жизненных испытаниях, терпении, мужестве и поддержке в трудные времена.

В народном календаре этот день известен как Ларионов день или просто Ларион. В это время советуют обратить внимание на простые бытовые дела, которые, по поверьям, могут повлиять на достаток в доме и женскую привлекательность.

Особое внимание уделяют порядку в доме и хозяйству - чистота и забота о своем жилье, как верили, помогают укрепить финансовую стабильность и сохранить благополучие в семье. Незамужним девушкам советуют полить огород и цветы в саду - такие действия, согласно народным представлениям, помогают сохранить женскую красоту и привлечь удачные перемены в личной жизни.

Также на Лариона принято собирать красные маки - эти цветы традиционно связывают с красотой и добрыми переменами, поэтому хотя бы немного стараются принести домой.

Церковь в этот день, как и в другие даты, не одобряет сквернословия, злости, ругани и сплетен. Считается нежелательным проявлять зависть, леность и жадность.

Согласно народным приметам, в Ларионов день не советуют жаловаться на свои проблемы - тогда избавиться от них будет сложнее. Также не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу, менять работу или делиться своими планами с окружающими.

Любые важные перемены в этот день считаются неблагоприятными.

Народные приметы о погоде 6 июня

По народным приметам в Ларионов день можно определить, каким будет лето и стоит ли ждать перемен в погоде:

пчелы дружно и громко жужжат - тепло установится надолго;

ясный день - к хорошему урожаю;

ветер с востока - лето будет дождливым, а если с запада - осадков летом будет немного;

громкое пение или крики птиц - к дождю;

рои пчел в саду - к ясной и устойчивой погоде.

По приметам, если в Ларионов день резко холодает, то это добрый знак - значит, вскоре надолго придет тепло и установится аж до середины августа.

У кого именины сегодня

6 июня именины отмечают: Сусанна, Фекла, Иларион.

Считается, что люди, родившиеся в этот день, обладают многими способностями и большим внутренним потенциалом. Они любознательны, много знают и умеют, но нередко им мешают неуверенность в себе и страх перед новыми начинаниями.

Раскрыть свои сильные стороны им помогают поддержка и вера близких людей - тех, кому они действительно небезразличны.

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