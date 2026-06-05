6 июня по новоюлианскому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Илариона Далматского - святого, который мужественно отстаивал почитание икон.
С этим днем связаны не только церковные традиции, но и народные поверья о достатке, семейном благополучии и счастливой судьбе.
О чем молятся преподобному Илариону, какие обычаи и запреты существуют в этот день, а также какой сегодня праздник в церкви отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.
- Какой церковный праздник сегодня в новом календаре
- Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
- Обычаи дня, что нельзя делать сегодня
- Народные приметы о погоде 6 июня
- У кого именины сегодня
Какой церковный праздник сегодня в новом календаре
6 июня православные, согласно новому церковному календарю, чтят память преподобного Илариона Далматского.
Он родился в благочестивой семье, которая воспитывала его в добродетели и наставляла в Священном Писании. В 20 лет Иларион принял монашеский постриг, а позже перешел в Далматскую обитель, где принял великую схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита. В монастыре его рукоположили в пресвитеры.
После смерти игумена братия хотела избрать Илариона настоятелем, но он тайно уехал в Византию. Позднее патриарх Никифор убедил его принять игуменство, и святой управлял монастырем восемь лет.
В 813 году, во времена правления Льва Армянина, преподобный Иларион отказался хулить святые иконы и обличил императора в ереси. За это святого заключили в темницу, где он терпел голод, жажду и многочисленные мучения. Льва Армянина постигла Божия кара - он был убит своими же воинами в храме, там, где ранее отвергал почитание икон. Святого освободили, и Иларион поселился в уединенной келье.
Согласно преданию, святой сподобился видеть ангелов, которые возносили на небеса душу преподобного Феодора Студита. Умер Иларион в 845 году.
Какой сегодня церковный праздник по старому стилю
6 июня также чтят преподобного Симеона Столпника на Дивной горе. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают верующие, придерживающиеся юлианского (старого) календаря.
Обычаи дня, что нельзя делать сегодня
К святому Илариону обращаются с молитвами об укреплении веры, стойкости в жизненных испытаниях, терпении, мужестве и поддержке в трудные времена.
В народном календаре этот день известен как Ларионов день или просто Ларион. В это время советуют обратить внимание на простые бытовые дела, которые, по поверьям, могут повлиять на достаток в доме и женскую привлекательность.
Особое внимание уделяют порядку в доме и хозяйству - чистота и забота о своем жилье, как верили, помогают укрепить финансовую стабильность и сохранить благополучие в семье. Незамужним девушкам советуют полить огород и цветы в саду - такие действия, согласно народным представлениям, помогают сохранить женскую красоту и привлечь удачные перемены в личной жизни.
Также на Лариона принято собирать красные маки - эти цветы традиционно связывают с красотой и добрыми переменами, поэтому хотя бы немного стараются принести домой.
Церковь в этот день, как и в другие даты, не одобряет сквернословия, злости, ругани и сплетен. Считается нежелательным проявлять зависть, леность и жадность.
Согласно народным приметам, в Ларионов день не советуют жаловаться на свои проблемы - тогда избавиться от них будет сложнее. Также не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу, менять работу или делиться своими планами с окружающими.
Любые важные перемены в этот день считаются неблагоприятными.
Народные приметы о погоде 6 июня
По народным приметам в Ларионов день можно определить, каким будет лето и стоит ли ждать перемен в погоде:
- пчелы дружно и громко жужжат - тепло установится надолго;
- ясный день - к хорошему урожаю;
- ветер с востока - лето будет дождливым, а если с запада - осадков летом будет немного;
- громкое пение или крики птиц - к дождю;
- рои пчел в саду - к ясной и устойчивой погоде.
По приметам, если в Ларионов день резко холодает, то это добрый знак - значит, вскоре надолго придет тепло и установится аж до середины августа.
У кого именины сегодня
6 июня именины отмечают: Сусанна, Фекла, Иларион.
Считается, что люди, родившиеся в этот день, обладают многими способностями и большим внутренним потенциалом. Они любознательны, много знают и умеют, но нередко им мешают неуверенность в себе и страх перед новыми начинаниями.
Раскрыть свои сильные стороны им помогают поддержка и вера близких людей - тех, кому они действительно небезразличны.
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