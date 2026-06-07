ЦИК Армении отказалась снимать с выборов партию пророссийского миллиардера

Представители блока "Сильная Армения" или связанные с ним лица, предположительно, могли быть причастны к действиям, имеющим признаки подкупа избирателей.

Центральная избирательная комиссия Армении не стала отменять регистрацию оппозиционного блока "Сильная Армения", который связывают с армяно-российским бизнесменом Самвелом Карапетяном. Решение было принято за день до парламентских выборов, которые состоятся 7 июня, пишет "Радио Свобода".

Инициатором обращения в ЦИК стала проевропейская партия "Республика". Ее представители требовали отстранить политическую силу от участия в выборах из-за подозрений в подкупе избирателей и возможном сокрытии имущественных интересов.

В заявлении утверждалось, что представители блока "Сильная Армения" или связанные с ним лица якобы могли быть причастны к действиям, имеющим признаки избирательных взяток.

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В самой партии обвинения отвергли. Представитель политсилы и юрист Арам Вардеванян назвал поданную жалобу безосновательной и заявил, что ни одного подтвержденного нарушения доказано не было.

После двухчасового рассмотрения Центральная избирательная комиссия единогласно отклонила требование об аннулировании регистрации блока. Председатель ЦИК Ваагн Овакимян отметил, что поданное заявление основано преимущественно на предположениях и не содержит достаточных оснований для такого решения.

Скандал вокруг "Сильной Армении" разгорелся после теледебатов с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во время обсуждения раздавались призывы проверить информацию о возможном подкупе избирателей и рассмотреть вопрос об участии партии в выборах.

Впрочем, Пашинян заявил, что его политическая сила не будет обращаться в ЦИК с соответствующим требованием, чтобы избежать обвинений в попытках устранить конкурентов накануне голосования.

Парламентские выборы в Армении состоятся уже 7 июня. Одной из главных тем кампании стало дальнейшее внешнеполитическое позиционирование страны и курс правительства Никола Пашиняна на сближение с Западом.

Политический курс Армении

Напомним, Армения официально начала путь к членству в Европейском союзе. Соответствующий закон подписал президент страны Ваган Хачатурян. Данный закон был инициирован общественной организацией на основании собранных 60 тысяч подписей граждан страны. 26 марта этого года закон был принят армянским парламентом.

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