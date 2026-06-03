Чтобы период ухода за родственником был зачтен в качестве стажа, необходимо подготовить несколько документов.

Многие люди в Украине не могут полноценно работать, потому что вынуждены присматривать за детьми или другими родственниками с тяжелыми заболеваниями. В таком случае становится актуальным вопрос - входит ли в стаж уход за пожилым человеком или ребенком, и как он повлияет на будущую пенсию. На эти вопросы эксклюзивно для УНИАН ответила адвокат по пенсионным вопросам Юлия Поддяча.

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Засчитывается ли в стаж уход за человеком с инвалидностью или психическим заболеванием

Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает, что в страховой стаж могут зачисляться периоды ухода за людьми, нуждающимися в постоянной помощи, говорит юрист.

Речь идет, в частности, об уходе за:

лицом с инвалидностью I группы ;

; пожилым человеком , который по заключению врачей нуждается в постоянном постороннем уходе, даже если у него нет инвалидности;

, который по заключению врачей нуждается в постоянном постороннем уходе, даже если у него нет инвалидности; ребенком с инвалидностью ;

; тяжелобольным ребенком , которому официально не установлена инвалидность.

"В то же время стаж засчитывается только при определенных условиях. Это возможно, если опекун был трудоспособным (не достиг пенсионного возраста и сам не был лицом с инвалидностью), не работал в период осуществления ухода, получал государственную социальную помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством (ранее выплаты осуществляли органы социальной защиты населения, в настоящее время – органы Пенсионного фонда Украины)", – пояснила Поддяча.

На время ухода человек считается застрахованным лицом, а роль страхователя выполняет орган, выплачивающий государственную помощь.

Период ухода подтверждается соответствующими документами:

информацией о получении помощи, надбавки или компенсации за уход, полученной ПФУ от органов соцзащиты населения, или акта обследования фактических обстоятельств осуществления ухода;

документами, удостоверяющими пребывание на инвалидности (для лиц с инвалидностью I группы и детей с инвалидностью) и возраст (для пожилых людей и детей с инвалидностью).

"Документами, подтверждающими установление инвалидности, могут быть выписка из акта осмотра МСЭК или выдержка из решения экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица, медицинские заключения, пенсионное удостоверение, удостоверение получателя помощи, справка органов социальной защиты населения или Пенсионного фонда Украины и другие документы", – отметила адвокат.

Документами, подтверждающими возраст, могут быть свидетельство о рождении, паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, добавила она.

Если осуществляется уход за психически больным, стаж также может быть зачтен.

"Период ухода за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое нуждается в постоянном уходе, засчитывается в страховой стаж. Лицо, проживающее вместе с таким больным, получает ежемесячное денежное пособие на уход. С 1 июля 2025 года их выплачивает ПФУ", – говорит эксперт.

Она добавляет, что на практике ПФУ нередко отказывает в зачете таких периодов в страховой стаж со ссылкой на то, что в системе отсутствует информация об уплаченных страховых взносах, но это не соответствует действительности.

"Сам факт получения государственной социальной помощи по уходу за лицом с психическим расстройством свидетельствует о том, что такой человек подлежит пенсионному страхованию как лицо, предоставлявшее социальные услуги", – говорит юрист.

В случае отказа ПФУ зачислять такой период в страховой стаж она советует обжаловать это решение в административном или судебном порядке.

Сколько получает опекун человека с инвалидностью 2 группы и других

Размер пособия рассчитывается по сложной формуле, но максимальная выплата не может превышать один прожиточный минимум в месяц (в 2026 году – 3209 гривень). В целом то, сколько платят опекуну, зависит от общего дохода семьи.

Ежемесячное денежное пособие назначается человеку, проживающему вместе с лицом с инвалидностью и фактически осуществляющему за ним постоянный уход, независимо от факта трудоустройства, отметили в ПФУ.

Как оформить уход за пожилым человеком, чтобы его зачислили в стаж

Для оформления ухода лицо с инвалидностью должно обратиться в врачебно-консультативную комиссию (ВКК) в поликлинике по месту жительства. По результатам осмотра комиссия выдает медицинское заключение, в котором подтверждается или не подтверждается потребность человека в постоянном уходе, отметили в ПФУ.

Далее ухаживающий должен предоставить документы:

заявление;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП;

справки о регистрации места жительства (если опекун не проживает с лицом с инвалидностью);

декларацию о доходах (при необходимости);

заключение ВКК о необходимости ухода;

для недееспособных лиц – решение суда и документ об опеке;

дополнительные подтверждающие документы (по отдельным категориям).

Подать заявление можно через органы Пенсионного фонда Украины, местные советы или ЦНАП.

В то же время многие люди интересуются, как оформить уход за пожилым человеком, чтобы в будущем не получать минимальную пенсию. Ведь на размер пенсионных выплат влияет размер заработка.

"Этот вопрос является самым чувствительным с точки зрения финансов для будущего пенсионера. По общему правилу, предусмотренному статьей 40 Закона № 1058, для расчета пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года", – говорит адвокат.

В период ухода человек считается застрахованным. И единый социальный взнос уплачивается с минимальной заработной платы. Из-за этого размер заработка для пенсии за такой период будет невысоким.

Это означает, что период ухода, зачисленный в страховой стаж, потенциально может снизить средний коэффициент заработка, особенно если до или после этого периода человек имел более высокий доход. Впрочем, закон предусматривает механизм защиты размера выплат, говорит юрист. Таким образом можно оформить уход за пожилым человеком - стаж будет зачтен, а сумма будущей пенсии не уменьшится.

В соответствии со статьей 40 Закона №1058, по желанию из расчета могут быть исключены периоды ухода, включая уход за ребенком до 3 лет, если они снижают средний заработок. Для этого нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. При этом сам период не теряется и полностью засчитывается в страховой стаж, пояснила адвокат.

Учитывается ли в стаже уход за ребенком и как его оформить

Этот период засчитывается в страховой стаж, говорит адвокат. Один из неработающих трудоспособных родителей, который ухаживает за ребенком с инвалидностью или тяжело больным ребенком (даже если инвалидность официально не установлена) и получает соответствующую государственную помощь, считается застрахованным лицом.

Ранее мы рассказывали, как оформить уход за пожилыми родителями, и здесь механизм схож. Для подтверждения факта необходимо предоставить документы:

справка о получении помощи, надбавки или компенсации за уход от органов социальной защиты;

справка органа социальной защиты населения (с 1 июля 2025 года – органа Пенсионного фонда Украины) о периоде получения помощи, надбавки или компенсации на уход;

медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет, выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или выписка из решения экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица;

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие совместное проживание заявителя с ребенком (справка о регистрации места жительства, справка о составе семьи при наличии и т. п.);

трудовая книжка заявителя как подтверждение того, что в период ухода опекун не работал.

"Если в выписке из системы персонифицированного учета (форма ОК-5) период ухода не отражен – это не означает автоматического отказа. Человек имеет право обратиться в ПФУ с заявлением о корректировке данных, а в случае отказа – обжаловать его в судебном порядке", – пояснила Поддяча.

Для лица, ухаживающего за ребенком, существует отдельный вид пенсий, пояснила эксперт. Это досрочная пенсия по возрасту, предусмотренная пунктом 3 ч. 1 ст. 115 Закона № 1058-IV. В ней указано, что мать лица с инвалидностью с детства или тяжелобольного ребенка, которая воспитала его до 6 лет, имеет право на назначение досрочной пенсии по возрасту после 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. При этом лицами с инвалидностью с детства считаются также дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Если ребенка до шести лет воспитывал отец (с согласия матери или в случае ее отсутствия), он имеет право на досрочную пенсию по возрасту с 55 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Для оформления необходимо подготовить пакет документов:

паспорт и идентификационный код;

трудовая книжка или справки, подтверждающие страховой стаж;

свидетельство о рождении ребенка;

документ, подтверждающий инвалидность с детства или тяжелое заболевание ребенка (заключение МСЭК или ЛКК для детей до 18 лет).

Если инвалидность или серьезное заболевание было установлено после шести лет, дополнительно подается заключение ЛКК, подтверждающее, что медицинские показания существовали еще до достижения ребенком этого возраста, добавила юрист.

Также необходимы документы, подтверждающие, что именно отец воспитывал ребенка до шести лет (справки о составе семьи, регистрации места жительства и т. п.). Если заявление подает отец, обязательно прилагается письменное согласие матери об отказе от этого вида пенсии. В случае смерти матери или лишения ее родительских прав подаются соответствующие документы, отметила Поддяча.

справка Юлия Поддяча Адвокат по пенсионным вопросам Специализируется на сопровождении пенсионных дел — от проверки документов и расчета страхового и льготного стажа до назначения или перерасчета пенсии, а также на защите пенсионных прав в спорах с Пенсионным фондом Украины.

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