Какие цветы спокойно перенесут жаркое лето без полива: что нужно сажать на клумбе

Некоторые цветы могут вытягивать корни, чтобы искать воду на большом расстоянии.

Летом, когда температура поднимается, а возможности поливать цветники ограничены, выжить могут только засухоустойчивые растения. Какие из них выбрать, чтобы не лишать себя удовольствия любоваться цветущим садом, рассказало apnews.com.

Нужно обратить внимание, что в жаркие, засушливые периоды цветы в контейнерах требуют гораздо больше внимания, чем цветы в грунте. Иногда цветы в горшках нужно поливать и два раза в день.

Однако хорошо укоренившиеся засухо- и жароустойчивые садовые растения имеют более скромные потребности и, при необходимости, могут вытягивать свои корни, чтобы получить доступ к воде на большем расстоянии.

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Настоящая звезда засушливых садов – это эхинацея. После одного полива в течение первого сезона ее можно и вовсе не поливать для формирования здоровой корневой системы. И она все равно будет цвести. Их соседками по клумбе могут быть рудбекии, которые также цветут и без полива.

Гайлардия покрывает клумбы желтыми, оранжевыми и красными цветами. И она прекрасно переносит жару. Циннии также хорошо растут в жару, а вот при высокой влажности могут поражаться мучнистой росой.

Также без полива могут расти суккуленты. К ним относится портулак, который цветет красивыми разноцветными цветами на полусуккулентных почвопокровных стеблях. Подобно верблюдам, они запасают воду в листьях. К другим суккулентам, которые стоит рассмотреть, относятся опунция, седум и делосперма.

Лантана образует нежные двух- и трехцветные соцветия из мелких цветков на кустистых растениях, привлекая пчел и бабочек. Она цветет с конца весны до первых заморозков.

Петунии, особенно сорта Supertunia, Tidal Wave и Laura Bush, отличаются исключительной устойчивостью к солнцу. Их гибриды с калибрахоа, устойчивы к солнечным ожогам, но в случае сильной жары им может потребоваться обильный полив.

Космея – удивительно выносливые растения с перистой листвой и похожими на ромашки цветками розового, пурпурного, белого, оранжевого или желтого цвета. Также любят солце все виды подсолнухов.

Бархатцы – неприхотливые и надежные растения. Они бывают разной высоты и обычно цветут оранжевым, желтым или медно-красным цветом. Но можно найти сорта цвета слоновой кости, таких как "Килиманджаро", "Сахар и специи" и "Лунный свет".

Надежные многолетники - больше советов

Напомним, что среди многолетних цветов можно найти выносливые к температурам, погодным условиям и состоянию почвы растения. К ним относятся лилейники, ромашки, котовник и многие другие растения, которым внимание нужно только в первый год после посадки.

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