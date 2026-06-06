Несколько простых средств помогут защитить ваш урожай яблок от непрошеных вредителей.

Вряд ли кто-то обрадуется червивым яблокам в своем саду, однако не все знают, что причина этому вполне конкретная – яблонная плодожорка. Если вовремя не принять меры, ее личинки могут повредить значительную часть урожая, но, к счастью, меры против нее все же есть - в том числе с использованием проверенных народных средств.

Разберемся, чем опрыскать яблони от плодожорки и можно ли избавиться от вредителя без агрессивной химии.

Когда обрабатывать яблони от плодожорки – оптимальное время

Яблонная плодожорка – это небольшая серо-коричневая бабочка, которая откладывает яйца на листьях и завязях растений. После вылупления ее гусеницы быстро проникают внутрь плодов и питаются их мякотью, из-за чего фрукты (прежде всего яблоки) падают до окончательного созревания и теряют товарный вид.

Видео дня

Чтобы понять, когда брызгать яблони от плодожорки, следует ориентироваться на период цветения - пока на деревьях только появляются первые цветки и начинается массовый лет бабочек. Если провести обработку вовремя, вы отпугнете вредителя еще до того, как он успеет отложить яйца.

Впрочем, для достижения хорошего результата одного опрыскивания будет недостаточно: первую обработку проводят сразу после цветения, а затем повторяют ее еще два раза с интервалом примерно в две недели. При этом опрыскивать лучше вечером, в сухую и безветренную погоду, чтобы раствор дольше оставался на листьях.

И еще - какое бы средство от плодожорки вы ни выбрали, эффект от него не будет максимальным, если вы не позаботитесь о других факторах. Например, важно регулярно убирать опавшие поврежденные плоды, так как в них могут продолжать развиваться личинки, а также очищать старую кору на стволе, в которой могут поселиться вредители.

Чем обработать яблоню от плодожорки – лучшая защита

Едва ли не лучшие средства от плодожорки – различные травяные настои: полыни, пижмы, лопуха и хвои. Для этого свежую или сухую траву заливают водой, настаивают около суток, затем кипятят и процеживают. Полученным настоем нужно тщательно опрыскать крону, уделяя особое внимание листьям и молодым завязям.

Также многие садоводы используют табачный отвар: сухой табак или табачную пыль настаивают в воде, затем процеживают и также применяют для опрыскивания кроны.

Похожим образом используется отвар красного острого перца – его резкий аромат надолго сохраняется на листьях и делает дерево менее привлекательным не только для плодожорки, но и для ряда других вредителей.

Еще один вариант – обработка яблони от плодожорки настоем ботвы томатов. В ней содержатся природные вещества (гликоалкалоиды), которые неприятны и даже токсичны для многих насекомых-вредителей.

Желательно начинать думать о том, чем обработать яблоню от плодожорки - весной, и если вы заметили проблему лишь к лету, когда из яиц уже начали вылупляться личинки, народные методы могут оказаться менее эффективными.

Ранее мы писали, чем опрыскать яблони от вредитетелей.

Вас также могут заинтересовать новости: