В Армении началось голосование за новый парламент на фоне давления России и стремления к ЕС

Выборы определят будущее страны между Европой и Россией.

Сегодня, 7 июня, избиратели Армении пойдут на избирательные участки для участия в парламентских выборах, которые определят, сможет ли премьер-министр Никол Пашинян получить мандат на радикальную переориентацию страны на Европу на фоне обострения напряженности в отношениях с РФ. Об этом пишет Bloomberg.

"Избирательные участки в Армении открываются в 8:00 и закрываются в 20:00, а предварительные результаты ожидаются позже вечером. За как минимум 101 место в Национальном собрании соревнуются 18 партий. Отдельные партии должны набрать 4% голосов, чтобы войти в парламент, тогда как коалиции, в зависимости от их размера, должны набрать от 8% до 10%", - объяснили в материале.

Отмечается, что среди конкурентов партии Пашиняна есть "Гражданский договор" - блок "Сильная Армения", возглавляемый российскоармянский миллиардер Самвел Карапетян, и "Альянс Армении" во главе с экс-президентом Робертом Кочаряном.

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"Почти 2,5 миллиона человек имеют право голоса на выборах, которые оппозиционные партии позиционируют как референдум по поводу усилий Пашиняна, направленных на уменьшение зависимости Армении от Москвы и углубление связей с Европейским Союзом и США. Некоторые обвиняют действующего премьер--министра в чрезмерных уступках в стремлении заключить мирное соглашение после захвата Азербайджаном в 2023 году Нагорного Карабаха, что вызвало массовый отток его этнических армянских жителей", - напомнили в публикации.

Bloomberg подчеркнул, что после того, как в прошлом месяце РФ начала вводить ограничения на импорт из Армении - в ответ на желание этой страны вступить в ЕС - блок усилил финансовую помощь правительству в Ереване и смягчил торговые ограничения в отношении некоторых армянских товаров.

"Планируется, что через Армению будет проходить транспортный коридор "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", который соединит Азербайджан с его эксклавом Нахичевань. Партнерство с Арменией по управлению этим маршрутом обеспечит США значительные экономические интересы в этом стратегически важном регионе на срок до 99 лет", - добавили в материале.

Политика Армении - последние новости

Ранее Bloomberg писал, что Путин возвращается к сценарию Украины в Армении. Причиной этого является политика премьер-министра страны Николы Пашиняна, который стремится вывести Ереван из орбиты Кремля и переориентировать страну в сторону Евросоюза.

"У нас складывается впечатление, что она (информационная кампания РФ, - УНИАН) масштабнее, чем в Молдове или Румынии, поскольку доля России в медиапространстве Армении значительно больше", - высказался Даниэль Иоаннисян, программный директор Союза информированных граждан Армении.

Также сообщалось, что РФ готовит операцию, чтобы сменить власть в Армении. Известно, что Армения десятилетиями была одним из ближайших союзников России на постсоветском пространстве, однако после прихода к власти в 2018 году Никол Пашинян постепенно начал дистанцироваться от Кремля.

"То, что пытается сделать Пашинян, представляет угрозу для России... Россия теряет фактическую монополию, которую имела в Армении", - подчеркнул старший научный сотрудник центра Carnegie Europe Томас де Ваал.

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