Шеф-повар рассказал о распространенной 'ловушке' в ресторанах

Шеф-повара признались, что у них есть свои не совсем честные уловки в меню.

Профессиональные повара и специалисты по маркетингу призывают посетителей ресторанов более осторожно относиться к так называемым "специальным предложениям" в меню. Как пишет издание Mirror, подобные блюда нередко создаются не для того, чтобы удивить клиентов новинкой, а чтобы использовать продукты, срок годности которых подходит к концу.

Так, издание приводит рассказ эксперта по маркетингу и психологии по имени Басия, которая в видео для TikTok объяснила, что на самом деле скрывается за "блюдом дня" во многих заведениях. Автор объясняет, что рестораны часто используют психологические приемы, которые создают впечатление эксклюзивности и ограниченной доступности.

По ее словам, рестораны часто используют доску, на которой мелом пишут "блюдо дня". Это создает впечатление, будто это действительно сегодняшнее предложение. Но на практике рестораны могут неделями писать мелом на доске одно и то же блюдо, поэтому это не гарантирует уникальности предложения.

Видео дня

Одной из распространенных причин этого является желание как-то использовать излишки дорогих ингредиентов, которые все равно останутся от дорогих блюд. Если, например, в ресторане остаются обрезки стейка, их нужно как-то реализовать. И тогда повара могут включить их в новое "специальное" блюдо. Это позволяет избежать списания продуктов и одновременно повысить прибыльность заведения.

Подобного мнения придерживается и всемирно известный шеф-повар и шоумен Гордон Рамзи. В одном из интервью он посоветовал клиентам с осторожностью относиться, в частности, к специальным супам в меню.

"Спросите, каким был вчерашний суп дня, прежде чем заказывать сегодняшнее специальное предложение. Может оказаться, что это суп месяца", – подчеркнул шеф-повар.

Отдельно эксперты обращают внимание на популярные рыбные блюда, которые подаются под названиями вроде "улов дня". Такие формулировки могут создавать впечатление максимальной свежести продукта, однако на практике это не всегда соответствует действительности.

В частности, покойный шеф-повар Энтони Бурден еще раньше предостерегал читателей своей книги Kitchen Confidential от заказа рыбы в начале недели. По его словам, "рыбное специальное предложение могло пролежать на кухне еще с пятницы, оставаясь непроданным".

Авторы материала объясняют, что многие рыбные рынки не работают в выходные дни, поэтому блюда из морепродуктов, которые подаются в понедельник, иногда могут быть менее свежими, чем кажется посетителям. В то же время эксперты подчеркивают, что это не является универсальным правилом для всех ресторанов, однако советуют учитывать этот фактор при выборе блюд.

Другие кулинарные новости

Как писал УНИАН, лучшим бургером мира по версии Time Out стал Triple Bacon Cheese Classic Smash Burger из токийского заведения Smash Things. Его готовят из трех котлет японской говядины вагю, бекона, лука и американского чеддера в мягкой молочной булочке.

Также мы рассказывали, что проект Visit Finland пригласил 16 иностранцев на полностью оплачиваемое четырехдневное кулинарное путешествие этой осенью, чтобы популяризировать финскую кухню и сделать ее известной в мире наряду с итальянской, французской или испанской. Участники попробуют специальные дегустационные меню, созданные на основе опроса финнов, и примут участие в насыщенной программе с развлечениями и гастрономическими мероприятиями.

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