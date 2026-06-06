Захватчики давят в районе Лимана и ищут, с какой стороны можно прорваться, – Трегубов

Наибольшая активность россиян наблюдается на Лиманском направлении, однако оккупанты не добиваются успехов и несут большие потери.

Российские оккупанты не прекращают попыток оказать давление, особенно на Лиманском направлении и под Купянском, но особых успехов не имеют. Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире марафона "Единые новости".

Как сообщил Трегубов, ситуация в зоне ответственности Группировки объединенных сил достаточно динамична и активизируется. "Россияне действительно пытаются найти, с какой стороны еще можно зайти. Но здесь они тоже ограничены географией", – сказал Трегубов.

При этом, по состоянию на сейчас, наибольшая активность российских захватчиков фиксируется на Лиманском направлении. По словам спикера, Лиманское направление крайне важно в их планах для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. "Но там они вообще не продвигаются. Там они просто гибнут у выстроенной линии обороны", – подчеркнул Трегубов.

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Ситуация у Купянска

Вместе с тем, как отметил советник, севернее ситуация у Купянска несколько сложнее. "В первую очередь, если мы говорим о восточном берегу реки Оскол. Там россияне очень активно давят. Там они собирают силы и там они пытаются сконцентрировать большое количество своих подразделений беспилотных систем для того, чтобы наносить удары по нашей логистике. Это, в принципе, сейчас является проблемой. Но это проблема, с которой мы боремся", – добавил Трегубов.

Вместе с тем, российские оккупанты пытались прорваться к городу Купянску на правом берегу реки Оскол, но без особых успехов. "Пытались идти через Голубовку, пытались идти чуть западнее Голубовки и зацепиться за окраины города, но не удалось", – добавил спикер.

Волчанское и Великобурлукское направления

Как сообщил Трегубов, на Волчанском направлении фиксируется некоторая интенсификация, но в целом ситуация остается достаточно стабильной. Он напомнил, что захват Волчанска входил в первоочередные планы россиян, когда они хотели выстроить вдоль всей границы с Украиной так называемую "зону контроля" в Харьковской и Сумской областях с глубиной до 20 км.

"Волчанск был одним из первых направлений, где они начали активно наступать. Но результатом стало, если и создание этой зоны контроля, то не на 20, а максимум на 5 км вглубь", – сказал Трегубов.

По его словам, россияне полностью уничтожили Волчанск. Но сам город так и не смогли взять. Украинские войска сохраняют контроль над юго-восточными окраинами города.

"На данный момент – это инерция предыдущего приказа. Приказ состоит в том, чтобы взять Волчанск, взять Волчанские хутора, расширить зону контроля, и они пытаются этот приказ выполнить, но без продвижения в этой зоне", – подчеркнул Трегубов.

При этом, если у россиян есть определенные успехи, то затем происходят откаты. Но ситуация не очень меняется уже очень давно, если смотреть на карту.

На Великобурлукском направлении россияне перешли в глухую оборону. "И пытаются как-то зарыться и укрепиться, потому что им там в последний месяц не везло настолько, что у них под контролем остался один поселок", – уточнил спикер.

Ситуация на юге – последние новости

Как сообщал УНИАН, на Александровском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник концентрирует живую силу, общее количество которой на сегодняшний день уже превышает 140 тысяч человек.

При этом, по словам представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, штурмовая и огневая активность оккупантов на этом участке усилилась. Он говорит, что ежедневно происходит около 50 боевых столкновений. Хотя две недели назад было 30-35 столкновений.

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