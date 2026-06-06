Эксперты назвали 12 неожиданных способов применения соли дома

Мы привыкли использовать соль лишь во время приготовления еды, но это далеко не единственный способ ее использования.

Соль – это незаменимый продукт почти на каждой кухне, ведь этот простой минерал делает еду вкуснее. Морская, поваренная или любой из множества видов соли с травами или ароматизаторами - этот продукт является залогом хорошей кулинарии.

Издание Southern living пишет, что у соли более широкий спектр применений, выходящий далеко за рамки кухни.

Чистка подсвечников

"Влажное полотенце, смоченное в соли, творит чудеса при удалении копоти со стеклянных подсвечников", – говорит владелец компании Bear Brothers Cleaning Форрест Веббер.

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Средство для очистки рук

"Я очень чувствительна к запахам, и стойкий запах лука на руках беспокоит меня каждый раз, когда я готовлю. Я натираю руки примерно 2 столовыми ложками соли, оставляю на 30 секунд, а затем смываю теплой водой, и запах сразу уходит", – говорит эксперт Рэйчел Кирк.

Средство от вредителей

"Я научилась у родителей использовать соль, чтобы отпугивать муравьев и защищать дом от вредителей. Я просыпаю тонкий слой поваренной соли у входов, на верхней части подоконников и даже вдоль кухонной раковины, куда муравьи любят проникать, когда становится теплее. Это простое и недорогое решение", - говорит София Ван, эксперт по кухонной технике в EMPAVA Appliances.

Чистка нержавеющей стали

"Я использую соль для чистки кастрюль из нержавеющей стали после приготовления пищи. Я считаю, что она эффективно удаляет стойкие пригоревшие пятна, с которыми не справляется обычная мойка. Просто смочите пятно, посыпьте солью и подождите, пока она впитается", - говорит Мими Нгуен из Cafely.

Средство от сорняков

"Можно приготовить простой солевой гербицид, смешав стакан поваренной соли с 3,5 литрами воды, затем перелить смесь в пульверизатор и опрыскать ею сорняки. Или, чтобы сделать гербицид еще более эффективным, добавьте в смесь столовую ложку средства для мытья посуды или замените воду уксусом", - говорит генеральный директор компании Lawn Love Стив Коркоран.

Средство для удаления пятен

"Если вы пролили шампанское или вино на ткань, то соль может вам помочь. Возьмите бумажное полотенце или чистую ткань и аккуратно промокните место проливания, но не трите сильно. Полейте это место холодной водой. Это поможет разбавить пролитое, что упростит его удаление. Посыпьте немного соли, чтобы впитать жидкость и не дать пятну закрепиться. Затем просто постирайте вещь как обычно", - советует операционный менеджер компании Super Cleaning Service Louisville Элизабет Шилдс.

Чистка уличной мебели

"Соль может быть эффективным средством для удаления ржавчины. Уличная мебель, как шезлонги с металлическим каркасом, подвержены ржавчине. Смешайте соль с водой и винным камнем – просто натрите ею ржавую поверхность, дайте полностью высохнуть и соскребите щеткой", - говорит генеральный директор Cabana Джереми Ямагучи.

Борьба с запахом из мусорного ведра

"Соль идеально подходит для дезодорирования мусорных ведер. Я использую соль, смешанную с пищевой содой, и люблю добавлять немного тертой лимонной цедры для свежего аромата. Эта комбинация отлично работает для дезодорации мусорных ведер и баков", - делится Лора Ашер из Our Oily House.

Чистка деревянных разделочных досок и не только

"По моему опыту, соль может быть весьма полезной для удаления пятен с дерева. Я использовала её для всего: от деревянных столешниц и разделочных досок до мебели, которую собираюсь покрасить. Соль, смешанная с небольшим количеством воды или оливкового масла и втертая в пятно, может отлично помочь в экстренной ситуации", - говорит генеральный директор компании Improovy Карр Лэнфир.

Предварительное ополаскивание посуды

"Мы часто устраиваем вечеринки и обнаруживаем немало пятен от помады на бокалах для вина. Вместо того, чтобы подвергать посуду нескольким циклам мытья, натрите пятно от помады пастой из соли и воды, и оно сразу отчистится, не оставив маслянистых следов", – говорит Кирк.

Кроме того, Веббер добавляет:

Прощайте, чашки с кофейными пятнами; соль и лимонный сок удаляют эти кольца так, как будто их и не было.

Чистка решеток для барбекю

"Сделайте пасту, смешав лимонный сок с равным количеством поваренной соли. Нанесите эту пасту на решетки и оставьте на 10–15 минут, затем потрите щеткой для гриля или абразивной губкой. То же самое можно сделать с разделочными досками. Только не забудьте тщательно высушить их после очистки и время от времени наносить пищевое минеральное масло, чтобы дерево оставалось увлажненным и не растрескивалось", - рекомендует Шилдс.

Уборка в ванной комнате

"Чтобы удалить стойкие пятна и грязь, смешайте соль и средство для мытья посуды. Такая смесь очистит поверхность, не оставляя царапин", – говорит Веббер.

Ранее УНИАН писал, зачем ставить соль в холодильник.

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