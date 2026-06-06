Разбираемся, что делать, если соседи снизу курят на балконе, и игнорируют ваши просьбы сменить место.

Соседи курят на балконе, дым идет в квартиру - эта ситуация знакома многим жильцам многоквартирных домов.

Она нередко становится причиной споров и недовольства, особенно когда запах и дым проникают в жилые помещения и мешают нормальной жизни.

Разрешено ли курение на балконе по закону и что делать в этой ситуации, объяснила для УНИАН адвокат Ольга Брус.

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Соседи курят на балконе - разрешено ли это по закону

Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат ОА EvrikaLaw Ольга Брус, В Украине действует запрет на курение в местах общего пользования, например, на балконах в подъездах. Но если соседи сбоку или соседи снизу курят на балконе, который является частью квартиры, то это - частная собственность. И нет законодательной нормы, которая бы запрещала курение в собственном жилье. В этом и состоит основная проблема в принципе.

Соседи курят на балконе, дым идет в квартиру - что делать

Сначала, советует адвокат, стоит попробовать провести мирные переговоры - объяснить, что в вашу квартиру попадает дым, и попросить их изменить место для курения:

Соседям, которые курят, можно сказать, что частная собственность дает не только права, но и обязанности, и люди не могут пользоваться жильем так, чтобы нарушать ваше право. То есть, лицо должно пользоваться частной собственностью так, чтобы это не создавало препятствий для других.

Эксперт отмечает: в Конституции (статья 50) указано, что каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением этого права .

"То есть, я имею право дышать обычным воздухом, а не дымом, который создает сосед, который курит. В свою очередь курильщик может сказать, что он имеет право делать все, что хочет, в своем жилье. И в этом и заключается основная проблема конфликта", - говорит адвокат.

Что делать, если соседи курят на балконе и игнорируют просьбы - куда обращаться

Адвокат дала несколько советов, что делать в случае, если соседи - злостные курильщики и не хотят по-хорошему договориться.

Обратиться в полицию

Правоохранительные органы могут выписать штраф только в случае курения в местах общего пользования (ст. 175-1 КоАП, при первом нарушении - предупреждение или штраф в размере от 51 до 170 гривен). В случае, если человек курит у себя на балконе, его не могут штрафовать. Однако правоохранителей все-таки стоит вызвать - они могут провести профилактическую беседу, и это иногда срабатывает с курильщиками.

Обратиться в ГСЧС

При обращении в ГСЧС можно сослаться на то, что курильщики создают пожароопасную ситуацию - выбрасывают через балкон окурки или хранят их на балконе в банке, и подвести ситуацию под нарушение правил пожарной безопасности.

Идти в суд

Крайний вариант - судебный порядок. Можно добиваться устранения нарушений права пользования жильем, потому что курение соседа мешает вам пользоваться вашим жильем, путем запрета курения на балконе и возмещения вреда (можно и материального, и морального, и вреда здоровью). Людям с астмой дым от сигарет вреднее, чем другим. Хотя в целом вред пассивного курения общеизвестен.

"В суд нужно предоставлять доказательства. Желательно сразу делать фото- и видеофиксацию и привлечь представителей управляющей компании или ОСМД, - советует юрист. - Если курение мешает не только вам, но и другим жильцам, можно составить коллективный акт, чтобы зафиксировать этот факт. Документ является фиксацией нарушения вашего права и в дальнейшем поможет подтвердить этот факт в суде".

Конечно, лицо также должно ссылаться на то, что оно имеет право пользоваться своим жильем так, чтобы ему никто не мешал (статья 391 Гражданского кодекса Украины). По словам эксперта, есть много решений, в которых суды становились на сторону истцов и заставляли злостных курильщиков прекращать нарушать права соседей.

"Если человек занимается у себя доме своими делами и никому не мешает, его никто не ограничивает. Но если его действия вредят кому-то другому, тогда возможны последствия. Это то же самое, что после 23:00 не включать громко музыку, чтобы не мешать другим также пользоваться своей собственностью", подытожила адвокат.

Ранее мы рассказывали, какая должна быть высота забора между соседями по закону Украины и что будет за нарушение правил.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

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