Уклонистов, сбежавших 'через Тису', могут вернуть в Украину, – эксперт

Мужчины, у которых в паспорте нет отметки о пересечении границы, могут столкнуться с проблемами, говорит эксперт.

Уклонистов, которые бежали за границу нелегально, переплыв Тису, будут ловить и депортировать обратно в Украину. Об этом заявил глава неправительственной организации "Офис миграционной политики" Василий Воскобойник в интервью, фрагмент которого опубликовали в сети.

Чиновник пояснил, что властям других стран будет легко идентифицировать мужчин, которые пересекли границу Украины без законных оснований. В паспорте таких людей нет отметки о пересечении границы.

"У тех, кто просто пересек границу, как говорится, "через Тису", все очень просто – в паспорте нет отметки о пересечении границы. У таких людей будут проблемы. Скорее всего, их будут депортировать", – сказал Воскобойник.

Возвращение украинских мужчин из-за границы

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко заявил о якобы единичных случаях принудительного возвращения украинских мужчин призывного возраста из стран Европейского Союза.

Как заявил нардеп, после возвращения таких граждан могут передавать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Перед этим президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинским защитникам, которые защищают государство на фронте, нужны ротации. По его мнению, компетентные службы Украины и Германии должны заняться вопросом тех украинцев, которые выехали за границу с нарушением украинского законодательства.

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