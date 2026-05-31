Прогнать из сада опасного вредителя можно народными средствами.

Паутинный клещ может появиться на любых культурах - огородники замечают следы его жизнедеятельности на огурцах, томатах, перцах, цветах и других растениях. Вредитель очень опасен - несмотря на его маленькие размеры, он способен уничтожить культуры одну за другой. Рассказываем, какое самое лучшее средство от паутинного клеща в домашних условиях и чем можно с ним бороться.

Как избавиться от паутинного клеща - первые признаки и методы борьбы

Насекомое питается соком растений, способны ослабить листья и ухудшить фотосинтез - все это повлияет на урожай и снизит его качество. Особенно опасен паутинный клещ для ослабленных растений, и тех, которые развиваются в сухом и жарком климате, не получая достаточно влаги.

Прежде чем искать, чем обработать огурца от паутинного клеща или пытаться вылечить другие культуры, нужно точно понять, что это именно тот вредитель:

Видео дня

листья в пунктире - крошечных бледных или желтых точках;

по листьям и стеблям расстилается тонкая паутина;

листва стала обесцвеченной или бронзового цвета - в зависимости от стадии заболевания;

множество мелких клещей, яиц или паутины при стряхивании их с листьев на белую бумагу.

Регулярная проверка растений на наличие вредителя поможет вовремя заметить его и начать борьбу, предотвратив развитие заболевания в самом начале. Средства, которые помогают избавиться от насекомого, могут быть "народными" и химическими, оба варианта далее рассмотрим подробно.

Что помогает от паутинного клеща на огурцах и других растениях

Огородники, которые по ряду причин не могут или не хотят использовать химические препараты для борьбы с вредителем, берут на вооружение какое-нибудь испытанное народное средство от паутинного клеща или даже не одно:

промывают листья со всех сторон струей воды под высоким давлением;

регулярно поливают культуры, увлажняя почву и снимая пыль со стеблей и листьев;

высаживают растения, привлекающие хищных клещей, златоглазок, божьих коровок и других членистоногих;

опрыскивают пораженные культуры сывороткой, пивом или мыльным раствором;

протирают листья чистым 96% спиртом;

растворяют перекись водорода от паутинного клеща - 2 ст.л на литр воды - и обрабатывают растения из пульверизатора.

Все эти народные средства от паутинного клеща будут весьма эффективными, особенно на ранних стадиях заражения, не погубят саженцы, но избавят сад от вредителя.

Химические препараты можно использовать, когда перекись водорода от паутинного клеща на огурцах или других культурах, а также иные вышеперечисленные или любые другие знакомые вам "народные" методы борьбы не помогают. Обычно это случается или из-за запущенности заболевания, риска быстрого размножения или масштабных обработках больших площадей.

Подбирать препараты нужно, исходя из индивидуальной ситуации - типа культуры, которая оказалась атакована паутинным клещом, особенностей других растений рядом, вашего бюджета и даже времени в сезоне. Для того, чтобы не погубить культуры, но достичь желаемого результата, можно обратиться за советом в садоводческий магазин, где не только подберут лучший препарат для вашего конкретного случая, но и подскажут, как правильно его применять.

Вас также могут заинтересовать новости: