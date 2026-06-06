В Италии подростки обнаружили под своей школой роскошный 1800-летний римский дом

По словам исследователей, этот район имеет огромное значение в римской истории.

В Риме подростки наткнулись на древнее сооружение прямо под своей школой. Выяснилось, что это была роскошная вилла II века, пишет Live Science.

Отмечается, что Государственный научный лицей имени Камилло Кавура расположен в здании рядом с Колизеем, в котором изначально размещалась католическая миссионерская община. Когда в конце XIX века строилась штаб-квартира миссионеров, ранние археологические исследования фундамента выявили часть "домуса" - большого древнеримского дома.

По словам исследователей, этот район имеет огромное значение в римской истории, так как здесь жили такие деятели, как Цицерон, Помпей и Октавиан Август. Однако район плохо изучен с археологической точки зрения из-за множества современных зданий, построенных поверх древних слоев.

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В 2025 году ученики Государственного научного лицея рассказали своей учительнице истории и латыни Клаудии Марино о том, что они нашли нечто необычное под зданием учебного заведения. После этого она сообщила об этом властям.

В январе 2026 году начались раскопки. Уже 28 мая Филиппо Коарелли, археолог из Университета Перуджи в Италии, вместе с Марино представили находку общественности.

Выяснилось, что помещения, сохранившиеся под спортивным залом Государственного научного лицея, являются частью дома середины II века, который, судя по надписи, найденной при раскопках в конце XIX века, вероятно, принадлежал члену семьи Умбриев. Об этой семье известно мало, но Умбрии, возможно, происходили из Самния – региона в южной части центральной Италии, недалеко от Помпеи, где в 79 году н. э. произошло знаменитое извержение Везувия. Дом получил название Domus Liceo Cavour (Дом средней школы имени Кавура).

Также археологические раскопки выявили фигуративные и цветочные фрески на стенах и лепные украшения вдоль сводов потолка виллы. В одной из комнат археологи обнаружили мозаику из крупных плиток неправильной формы – стиль, бывший в моде среди элиты Рима в этот период. Они также нашли гораздо более поздние граффити, нанесенные учащимися, туристами и другими подземными исследователями в XX веке.

Пока что исследована лишь часть Domus Liceo Cavour, поскольку она простирается далеко под учебным заведением, но в будущем могут быть проведены дополнительные раскопки.

В Англии мужчина с металлоискателем нашел золотое римское кольцо в поле

Ранее мужчина, любивший поохотиться на древности с металлоискателем, обнаружил римское золотое кольцо просто в поле на юго-западе Англии. Кольцо теперь приобретено Юго-западным фондом наследия и выставлено в Музее Сомерсета.

Необычно большое и прекрасно выполненное кольцо весит 48 граммов. Центральным элементом является драгоценный камень с выгравированным изображением Виктории, богини победы, на колеснице с двумя лошадьми.

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