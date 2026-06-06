Как Ultra, но компактнее: инсайдеры рассказали о новом Samsung Galaxy S27 Pro

Флагманская модель не получит стилус и большой экран, но сохранит остальные технологии и функции.

Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.

По данным Gizmochina, Galaxy S27 Pro получит аккумулятор 5000 мАч при компактном 6,47–6,5-дюймовом дисплее.Для сравнения, Galaxy S27 Ultra оснастят батареей 5200–5500 мАч, но с гораздо более крупным экраном 6,9 дюйма.

При одинаковой энергоэффективности процессора Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro это может означать, что S27 Pro сравняется или даже превзойдет время автономной работы "Ультры" в определенных сценариях использования.

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Также сообщается, что Samsung планирует пересмотреть стратегию камер в линейке. Galaxy S27 Ultra лишится отдельного 3x телеобъектива на 10 Мп и вместо этого будет использовать кроп с 200-мегапиксельного основного сенсора для зума до 5x.

Galaxy S27 Pro приписывают более практичную конфигурацию: основной и сверхширокий модули, как у Ultra, а также отдельный 50-Мп телевик с 3,5-кратным зумом. Такой подход даст более стабильное качество снимков на часто используемых фокусных расстояниях 3–4x.

Источники полагают, что Samsung будет позиционировать Ultra как флагманскую модель с максимальным набором функций, стилусом S Pen и самым крупным экраном. В то же время Galaxy S27 Pro может оказаться более практичным и доступным вариантом для большинства пользователей.

Презентация линейки Galaxy S27 ожидается в январе 2027 года. Меж тем в сентябре ожидается выход Galaxy S26 FE, который предложит флагманскую начинку по доступной цене.

Ранее специалисты назвали 4 настройки камеры Samsung, которые нужно изменить прямо сейчас для идеальных снимков .Даже самые премиальные модели Galaxy раскрывают свой потенциал только при правильной настройке камеры.

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