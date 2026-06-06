РФ атаковала два гражданских спасательных судна Украины, есть пострадавшие (фото)

Атака произошла в пределах украинского морского коридора.

Российский агрессор атаковал два гражданских поисково-спасательных судна в Черном море, грубо нарушив нормы международного права. Об этом в своем Facebook сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Враг нанес удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора. К сожалению, есть пострадавшие. Продолжается эвакуация катерами Военно-морских сил ВСУ", – написал он.

Министр отметил, что малые береговые поисково-спасательные суда находятся под специальной защитой в соответствии с международным гуманитарным правом.

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Как сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ, оба судна в соответствии с нормами международного права имели соответствующий цвет и обозначения SAR, что является аббревиатурой от Search and Rescue - Поиск и Спасение.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты пытаются скопировать украинскую тактику ударов по логистике. В частности, начали наносить удары по автомобилям на трассе Харьков – Сумы.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты отчаянно пытаются давить на Лиманском направлении, стремясь подобраться к Славянско-Краматорской агломерации.

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