Правильная подкормка смородины в июне поможет получить более богатый и вкусный урожай.

В июне черная смородина требует особого внимания, так как именно в это время на ее кустах начинают активно формироваться завязи. И если растению не будет хватать питательных веществ, ягоды могут вырасти мелкими и кислыми, а часть из них – вообще осыпаться еще до созревания. Разберемся, чем подкормить смородину в июне, чтобы она порадовала обильным урожаем.

Чем удобрить чёрную смородину в июне – лучшие средства

В начале лета смородина постепенно переходит от активного роста к началу формирования урожая, так что ее потребности в питании меняются: если весной кустам был особенно нужен азот для наращивания побегов и листвы, то теперь из-за его избытка растение может потерять часть ягод, а также станет более уязвимым к тле и грибковым болезням. Поэтому в этот период главное внимание стоит уделить другим элементам – калию и фосфору.

Один из лучших вариантов, чем подкормить черную смородину в июне – минеральный раствор с 1 столовой ложкой мочевины, 1,5 ложки суперфосфата и 0,5 ложки сульфата калия на 10 литров воды. При этом на один куст нужно будет вылить все ведро.

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Также можно использовать готовые препараты – например, сульфат калия в дозировке 15–20 граммов на 10 литров воды. Он помогает сделать ягоды более сладкими и увеличивает срок их хранения.

Для тех, кто предпочитает органические удобрения, тоже есть проверенные варианты. Так, например, из того, чем удобрить смородину в июне, можно выделить настой коровяка (1 литр на 10 литров воды), либо настой птичьего помета (0,5 литра на 10 литров воды). В обоих случаях расход составляет около двух ведер на куст.

Чем удобрить чёрную смородину в июне – другие подкормки

Еще один вариант – смесь из 1 литра настоя навоза и 2 столовых ложек гумата калия на 8–10 литров воды, но такую подкормку лучше вносить только по уже увлажненной почве.

Если же куст выглядит ослабленным, а по краям листьев появились сухие "ожоги", это чаще всего говорит о нехватке калия. В таком случае лучше всего помогает внекорневая подкормка – опрыскивание раствором калийного удобрения прямо по листу.

Причем проводить такую обработку стоит только в пасмурную погоду или вечером, когда температура воздуха опускается ниже +28 °C.

В итоге, зная, какую подкормку любит черная смородина, уже в июле можно рассчитывать на богатый урожай крупных и вкусных ягод.

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