По словам эксперта, в некоторых случаях украинцы могут выехать из страны на условиях отсрочки или бронирования.

В период военного положения правила пересечения границы для военнообязанных в Украине остаются довольно сложными. Так, например, часто задают вопрос, можно ли с отсрочкой выехать за границу и какие именно документы для этого нужны.

Адвокат, руководитель ЮК "Prima Leader Group" Дина Дрыжакова рассказала в комментарии УНИАН, как действуют эти правила с 1 июня и в каких случаях выезд разрешен или запрещен.

Можно ли выехать за границу с бронированием или отсрочкой в Украине

Как подчеркнула юрист, если есть бронь, можно ли выехать за границу – зависит от конкретных условий. То есть само по себе бронирование не дает права на выезд за границу в частных целях (например, на отдых). Однако выезд возможен, в частности, в случае служебной командировки, при наличии соответствующих документов от работодателя. При этом отдельные категории (например, водители и железнодорожники) имеют специфические требования, но об этом – ниже.

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Что касается того, можно ли выехать за границу с отсрочкой, то здесь, по ее словам, все зависит от оснований для получения документа. Так, например, это право будет гарантировано, если основание прямо предусмотрено Правилами пересечения границы (такие как инвалидность, уход за родственником или многодетность). Если же отсрочка предоставлена в связи с работой в определенных органах, выезд, как правило, возможен только в случае командировки.

Какие документы нужны для выезда за границу

Дрижакова перечислила, что нужно иметь при себе для выезда за границу с бронированием:

заграничный паспорт;

военно-учетный документ (в бумажной форме или через "Резерв+" с обязательным QR-кодом и отметкой о бронировании);

документы, подтверждающие командировку (например, приказ, удостоверение или письмо-обращение в ГПСУ);

выписка из приказа Минэкономики о бронировании (заверенная работодателем).

А также что необходимо для выезда с отсрочкой:

заграничный паспорт;

военно-учетный документ с QR-кодом, в котором указан статус о наличии отсрочки;

подтверждение основания.

Последний пункт, по словам эксперта, отличается в зависимости от причин предоставления отсрочки:

у лиц с инвалидностью могут потребовать соответствующее удостоверение (которое есть в "Дії");

у многодетных родителей – свидетельства о рождении детей или их нотариально заверенные копии;

у лиц, осуществляющих постоянный уход за человеком, – справку ЛКК или МСЭК о необходимости ухода и документы, подтверждающие родственную связь.

При этом важно убедиться, что все документы согласованы между собой и присутствуют в электронных реестрах.

Как выехать за границу с бронированием, если на границе не пропустили

Как отметила Дрижакова, даже при наличии бронирования или отсрочки выезд может быть запрещен в некоторых случаях: например, в случае несоответствия данных (то есть если информация в бумажном документе не совпадает с тем, что написано в системе "Оберег"), а также при отсутствии QR-кода на документе.

В таком случае, по ее словам, бумажные документы будут считаться недействительными, и может ли забронировавший выехать за границу – будет зависеть от того, удастся ли решить ту или иную проблему.

Также она добавила, что сложности могут возникнуть, если человек выезжает в отпуск без приказа о командировке, если в ТЦК не были своевременно обновлены данные, а также если вскоре истекает срок действия бронирования или отсрочки.

Если же с тем, можно ли с бронью выехать за границу, все понятно, далее юрист подробно перечислила категории граждан, которым это разрешено на основании отсрочки.

Так, самый простой вариант, по ее мнению, – молодые мужчины до 22 лет (при наличии военно-учетного документа) и мужчины старше 60 лет. Кроме них право на выезд имеют:

лица с инвалидностью I–III группы;

многодетные родители;

одинокие родители;

опекуны детей с инвалидностью;

лица, осуществляющие постоянный уход за родственниками.

Отдельно она перечислила категории по профессиональному или специальному признаку (при наличии соответствующих согласовательных писем от министерств):

зарезервированные работники с командировкой;

водители в системе "Шлях";

моряки и железнодорожники;

волонтеры с гуманитарными грузами;

деятели культуры, журналисты и спортсмены.

Если же лицу необходимо выехать на лечение, оно должно предоставить письмо от Министерства здравоохранения о необходимости направления на лечение или реабилитацию за границу.

Понимая, что нужно для выезда за границу из Украины, вы сможете не только заранее подготовить необходимые документы, но и снизить риск отказа при пересечении границы.

справка Дина Дрыжакова Адвокат Работает адвокатом с 2017 года, владелица и руководительница юридической компании PRIME LEADER GROUP, существующей уже 15 лет. Основное направление работы — помощь по уголовным делам: мошенничество, взлом компьютерных сетей, экстрадиция, а также интеллектуальная собственность, снятие ареста с криптокошельков.

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