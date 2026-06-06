Анастасия Рябоконь

В августе на территории Испании можно будет наблюдать первое солнечное затмение из трехлетней серии.

Полное из трех ближайших солнечных затмений произойдет 12 августа этого года. Оно создаст потрясающее небесное зрелище, пишет CNN.

Согласно данным EarthSky, полное затмение можно будет наблюдать в узкой полосе длиной 8300 километров - от Арктики через Северный полюс до Гренландии, Исландии, Португалии и северной Испании.

При этом в Гренландии можно будет наблюдать полную фазу затмения чуть более двух минут. А в северной Испании - около 20 секунд. В этот момент небо потемнеет, а солнце полностью скроется. Главное, чтобы в этот день сохранилась благоприятная погода для наблюдения.

Видео дня

Тем временем частичное солнечное затмение, при котором будет закрыта лишь часть солнечного света, можно будет наблюдать в некоторых частях Европы, Африки и Северной Америки.

Точные данные о времени затмения в конкретных регионах собирает сайт Time and Date. А для тех, кто живет за пределами полосы затмения, Европейское космическое агентство (ЕКА) будет вести прямую трансляцию из испанской астрофизической обсерватории Хаваламбре в Теруэле.

Чем примечательно солнечное затмение 2026 года

Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на нашу планету. Луна при этом полностью блокирует солнечный свет в некоторых районах мира.

В 2024 году полное солнечное затмение было видно из Мексики, США и Канады. А последнее затмение, наблюдаемое с материковой части Европы, произошло в 2006 году.

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Августовское солнечное затмение 2026 года станет первым полным солнечным затмением, которое будет видно с материковой части Испании с 1905 года. По данным ЕКА, это первое из трех солнечных затмений, которые пройдут до 2028 года.

Согласно данным NACA, следующее полное солнечное затмение пройдет над южной Испанией, Северной Африкой, Саудовской Аравией и Йеменом 2 августа 2027 года.

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