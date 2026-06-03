Чтобы почерневшие белые носки снова стали белоснежными, попробуйте этот простой способ стирки.

Белые носки неизбежно чернеют со временем, особенно в области ступней. Если вы сталкивались с такой проблемой, то уже знаете, что обычная машинная стирка тут не поможет. Грязь так глубоко въедается в волокна ткани, что выводится только мощными средствами. Мы расскажем, как отстирать белые носки в домашних условиях без дорогих веществ и сложных ухищрений.

Перед тем, как отбелить носки, запомните важное правило - заняться стиркой лучше как можно быстрее, пока грязь свежая. Как только сняли предметы гардероба с ног, сразу замочите в холодной воде на несколько часов. Затем приступайте к отбеливанию по одному из описанных методов. Если же оставить ткань грязной на несколько дней, то отстирать её будет гораздо сложнее.

Как отбелить носки в микроволновке

Лучшим помощником в этом деле вам станет микроволновая печь. Она имитирует процесс долгого вываривания ткани в кипящей воде, который практиковали до изобретения стиральных машинок.

Видео дня

Тысячи людей отметили эффективность этого способа, как отстирать белые носки - лайфхак в домашних условиях действительно работает. Помимо упомянутого прибора, для чистки вам понадобятся кислородный отбеливатель, пищевая сода и термоустойчивая посуда для микроволновки.

Метод очень прост - положите грязные носки на дно миски или кружки. Залейте теплой водой, чтобы та едва покрывала ткань. Добавьте столовую ложку отбеливателя и чайную ложку соды для усиления эффекта. Перемешайте и разомните ткань руками. Затем поставьте в микроволновку на три минуты при самой высокой температуре. После процедуры вы должны получить грязную воду и чистые носки. Отожмите жидкость с них и постирайте уже в стиральной машинке обычным способом.

Как отстирать носки от въевшейся грязи другими способами

Если метод с микроволновкой не подходит, есть ещё несколько хитростей. Хорошим средством для того, как отстирать белые носки от черной подошвы, считается хозяйственное мыло. Проблемные участки нужно обильно намылить и оставить на 3 часа - при несильных загрязнениях это поможет.

Также в выведении грязи вам помогут ингредиенты, которые есть на любой кухне - уксус и пищевая сода. Это мощные чистящие средства с антимикробным эффектом. Из них готовится горячий раствор, в котором замачивают ткань. Но перед тем, как отбелить носки содой и уксусом, сначала положите их на ночь в холодную воду. Затем приготовьте смесь из литра кипятка, двух столовых ложек соды, а также по одной ложке уксуса и средства для мытья посуды. Размешайте и выложите в нее носки на 2 часа.

От старых загрязнений хорошо помогает нашатырный спирт, но важно, чтобы на ткани не было цветных рисунков. В литр теплой воды влейте полную столовую ложку нашатыря, и в такой смеси оставьте предметы на 3-4 часа.

Не зависимо от выбранного способа после процедуры постирайте носки в машинке или вручную, желательно с использованием отбеливателя. Используйте максимально высокую температуру, разрешенную этикеткой.

Вас также могут заинтересовать новости: